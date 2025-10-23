Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CD Tenerife

El CD Tenerife confirma una baja indeseada para este viernes

Dos futbolistas en la enfermería, indisponibles para viajar a Barakaldo y para jugar a continuación ante Alcalá y Racing de Ferrol

Javi Pérez, en la Ciudad Deportiva.

Javi Pérez, en la Ciudad Deportiva. / CD Tenerife

Manoj Daswani

Manoj Daswani

Santa Cruz de Tenerife

Una dificultad añadida. Este viernes trascendió la baja de Javi Pérez, centrocampista que estaba viendo crecer su cuota de protagonismo en los esquemas del representativo, y que ante Unionistas jugó la segunda mitad entera. El miércoles, el ex del Huesca notó una molestia que derivó en la confirmación de una lesión muscular. No es un asunto menor, verbalizó Cervera, quien espera un tiempo de baja superior a diez días. Así pues, Pérez se perderá los siguientes compromisos ante Barakaldo, Alcalá y Racing de Ferrol, pero presumiblemente algunos más.

«Es el jugador más dinámico que tenemos en el centro del campo. Es el que podía jugar en casi cualquier posición en esa parcela, incluso cerca de los delanteros», remarcó Cervera, quien tenía previsto darle carrete a partir de hoy. «Yo preveía que iba a ser importante a partir de ahora;y en el peor momento viene esta lesión. No es el típico percance que se cura en diez días, sino que se puede alargar un poco más e incluso se puede complicar, que esperamos que no», apuntó el míster.

Noticias relacionadas y más

Esta baja se suma a la de Marc Mateu.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Aemet activa el aviso por lluvias fuertes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife este viernes
  2. Dos turistas franceses estrenan las denuncias en los controles del pico del Teide
  3. El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: abierto desde los años 50 y con el auténtico sabor canario
  4. El restaurante al que tienes que ir en Tenerife si quieres comida casera y barata: el menú cuesta menos de 10 euros
  5. El claro mensaje de Álvaro Cervera tras la primera derrota del CD Tenerife: 'En la primera parte, hemos sido un equipo vulgar
  6. La churrería de Tenerife que ofrece churros ilimitados por solo 10 euros: ofrece cafés, chocolates y pulguitas
  7. El bodegón moderno que reúne gastronomía canaria entre jardines y sabores únicos en La Orotava
  8. Puerto de la Cruz recibe a su tercer hotel de 5 estrellas

El filial perfecto sí existe: una canción de antaño para celebrar las victorias, un vestuario que hace piña y un líder silencioso

El filial perfecto sí existe: una canción de antaño para celebrar las victorias, un vestuario que hace piña y un líder silencioso

El CD Tenerife confirma una baja indeseada para este viernes

El CD Tenerife confirma una baja indeseada para este viernes

Cervera descarta una gran revolución, pero avisa: "Por querer jugar mejor, en el último partido defendimos peor"

Cervera descarta una gran revolución, pero avisa: "Por querer jugar mejor, en el último partido defendimos peor"

De Barakaldo a Ferrol se va por Alcalá de Henares

De Barakaldo a Ferrol se va por Alcalá de Henares

El representante de Fabricio toma la palabra y revela cómo ha sido su adaptación al CD Tenerife

El representante de Fabricio toma la palabra y revela cómo ha sido su adaptación al CD Tenerife

Los jugadores del CD Tenerife "ya han hablado" de los últimos dos partidos y proponen esta receta para salir del bache

Los jugadores del CD Tenerife "ya han hablado" de los últimos dos partidos y proponen esta receta para salir del bache

El CD Tenerife ya vivió una situación idéntica a la actual el año de su último ascenso... y respondió bien

El CD Tenerife ya vivió una situación idéntica a la actual el año de su último ascenso... y respondió bien

Aitor Sanz: «Si un equipo merece confianza, es este»

Aitor Sanz: «Si un equipo merece confianza, es este»
Tracking Pixel Contents