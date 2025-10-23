El CD Tenerife confirma una baja indeseada para este viernes

Una dificultad añadida. Este viernes trascendió la baja de Javi Pérez, centrocampista que estaba viendo crecer su cuota de protagonismo en los esquemas del representativo, y que ante Unionistas jugó la segunda mitad entera. El miércoles, el ex del Huesca notó una molestia que derivó en la confirmación de una lesión muscular. No es un asunto menor, verbalizó Cervera, quien espera un tiempo de baja superior a diez días. Así pues, Pérez se perderá los siguientes compromisos ante Barakaldo, Alcalá y Racing de Ferrol, pero presumiblemente algunos más.

«Es el jugador más dinámico que tenemos en el centro del campo. Es el que podía jugar en casi cualquier posición en esa parcela, incluso cerca de los delanteros», remarcó Cervera, quien tenía previsto darle carrete a partir de hoy. «Yo preveía que iba a ser importante a partir de ahora;y en el peor momento viene esta lesión. No es el típico percance que se cura en diez días, sino que se puede alargar un poco más e incluso se puede complicar, que esperamos que no», apuntó el míster.

Esta baja se suma a la de Marc Mateu.