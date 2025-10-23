Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barakaldo-Tenerife: respuestas en Lasesarre después del primer revés

Con la decepción aún reciente del 0-2 del Unionistas en el Heliodoro, el Tenerife visita este viernes (20:15) a un equipo que no ha perdido como local

Nacho Gil, en el último entrenamiento antes del partido.

CD Tenerife

Julio Ruiz

Julio Ruiz

Santa Cruz de Tenerife

El aviso de que el Tenerife acabaría entrando en algún bache estaba dado. Álvaro Cervera fue de los primeros en recordar que nadie describe una trayectoria perfecta, y menos en una Primera RFEF tan imprevisible y traicionera. Después de seis jornadas seguidas ganando, el equipo bajó su insuperable producción con el 0-0 rescatado sobre el irregular césped del estadio Príncipe Felipe y conectó ese resultado con el inesperado 0-2 en el Heliodoro ante el Unionistas.

Una vez detectada la primera turbulencia, falta saber cómo saldrán de ella los blanquiazules. Al menos, en lo que a resultados se refiere, que es lo primordial. Las formas, lo de jugar mejor o peor, dependen más de los gustos, aunque el propio entrenador ha reconocido que el plan elegido para intentar sacar adelante el último encuentro, no funcionó. Por concepto o por ejecución, casi da igual. Esa es otra. La prioridad en Lasesarre consiste en volver a vencer, pero también en recuperar las señas de identidad que confirmaron al representativo como el favorito a ascender por la vía rápida; o sea, la solvencia defensiva y la pegada en ataque. El dominio de las áreas, resumiendo mucho la fórmula.

La propuesta de los rivales

Otra de las dudas que emergen, visto lo visto, está en confirmar si los rivales ya le han cogido el truco al Tenerife, si lo respetan en las salas de prensa, por ser el grande de la categoría, pero no tanto en el césped. Porque, en su día, pusieron de su parte el Castilla –a ratos–, el Zamora –aunque perdió en el Heliodoro–, el Cacereño y el Unionistas para minimizar las virtudes ya conocidas del equipo tinerfeño.

Ahora lo intentará el Barakaldo, un club que cumple su segunda temporada seguida en Primera RFEF y que comparte con el Tenerife el dato de haber perdido solo una vez. Comenzó con una derrota en Mérida y desde entonces ha avanzado a golpe de triunfos –Arenas y Bilbao B en su casa– y empates –Zamora, Talavera, Cacereño, Arenteiro y Guadalajara–. Esta trayectoria no le ha dado para estar en el quinteto de cabeza, pero tampoco tiene tan lejos el acceso a la zona de promoción. La separación es de solo un punto –de ocho con el líder, el Tenerife–.

La visita a Lasesarre marcará la apertura de un tramo del calendario en el que los blanquiazules enlazarán tres salidas. La siguiente, el martes a Alcalá de Henares con motivo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. La tercera, el sábado 1 de noviembre en Liga a La Malata, en un duelo directo entre dos candidatos a subir a Segunda.

Noticias relacionadas y más

Marc Mateu y Javi Pérez, lesionados

El reparto de esfuerzos y la conveniencia de buscar algo diferente podrían notarse en la elección de la alineación en Barakaldo, aunque Cervera ha apuntado que por una derrota tampoco va a desmontar un equipo que empezó el curso con un pleno de 18 puntos. El técnico sigue con la baja de Mateu y ahora tiene una más por lesión, la de Javi Pérez. Sin Cris Montes en la convocatoria, habrá un cambio seguro; puede que para que Alassan vuelva a jugar de entrada.

Un estadio ya conocido

El Tenerife jugó un partido de Liga en el nuevo Lasesarre en junio de 2016, pero no para enfrentarse al Barakaldo, sino al Bilbao Athletic. El resultado fue de 2-0. Será el octavo Barakaldo-Tenerife. El antecedente más cercano es el del curso 82/83, resuelto con el ascenso de los blanquiazules a Segunda. El equipo entrenado por José Ramón Fuertes inauguró el curso con un 1-4 en el antiguo Lasesarre. Marcaron Noly, David Amaral, Lasaosa y Chalo. La serie empezó con un 1-1 en la 72/73. A partir de ahí, triunfos locales:5-1 (73/74), 4-1 (74/75), 2-0 (77/78), 3-2 (79/80) y 2-1 (81/82).

TEMAS

