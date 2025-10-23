Tres partidos en apenas nueve días en un momento crucial para disipar dudas y para confirmar la candidatura a todo. El CD Tenerife se verá envuelto en las próximas fechas en el frenesí y el ajetreo de tres viajes consecutivos de ida y vuelta. «Vamos y volvemos», ha confirmado Álvaro Cervera tras descartar de puertas adentro una concentración larga en la Península. Para el descanso y confort de los futbolistas, siempre es más apacible dormir en sus domicilios. Aunque la semana vaya a ser de locura.

El periplo viajero del representativo comienza hoy con el primero de los desplazamientos, a Barakaldo (2.029 kilómetros de distancia). La expedición emprenderá vuelo directo hasta Bilbao y luego llegará por carretera al campo de Lasesarre. En el plantel hay varios jugadores que conocen bien este campo, donde uno de ellos (Aitor Sanz) ya jugó con los colores blanquiazules frente al Athletic Club, cuando el filial rojiblanco lo tenía por sede provisional. El resultado fue negativo: 2-0.

En realidad, Lasesarre nunca es un campo amable. No lo ha sido para ninguno de los clubes que ya han visitado al Barakaldo, que se mantiene invicto en su campo y no pierde desde la jornada inaugural, cuando cayó en Mérida.

De Barakaldo a Ferrol se va por Alcalá de Henares | CDT

Para el Tenerife, este choque supondrá reeditar un encuentro que no se disputa desde el siglo pasado. Una prueba de altura para disipar dudas y reencontrarse con el gol... y con la victoria. El caso es que no habrá tiempo para digerir el resultado, por cuanto ya el lunes estará viajando otra vez el conjunto de Cervera. Con un matiz: la intención del técnico es que algunos jugadores –tal vez los más veteranos o los que llevan un mayor rodaje en liga– se libren de este nuevo desplazamiento. Podía haber sido peor (Ibiza, Extremadura o Cacereño también estaban en el mismo bombo) pero finalmente será a Madrid para jugar la noche del martes en Alcalá de Henares.

Será contra un contrincante que no se le dio bien al Tenerife en su última estadía en Segunda B –no le ganó ni en el Heliodoro ni en El Val– aunque en esta ocasión el cuadro blanquiazul parte como clarísimo favorito. demás, con las referencias que habrá podido darle Mazinho a Cervera, por cuanto el filial blanquiazul juega contra el mismo equipo este fin de semana. Del Alcalá, lo más llamativo son las dimensiones de su campo, uno de los más grandes de España: mide 108 metros x 70.

El tercer partido

El tour peninsular concluirá para el representativo apenas cuatro días más tarde. A priori, con el más exigente de los tres duelos consecutivos a domicilio. Será en el campo de A Malata, donde ya jugó el Tenerife el curso pasado cuando también coincidió en división con el Racing Club de Ferrol. Para los analistas que siguen con mayor denuedo la Primera RFEF, el otro aspirante al ascenso directo y, hoy por hoy, el principal perseguidor del representativo en la tabla. Está a solo dos puntos, aunque para analizar con profundidad la cita de noviembre antes habrá que sacar adelante las dos últimas de octubre. A Ferrol desde Barakaldo se llega por Alcalá de Henares, al menos para el Tenerife.