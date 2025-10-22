El representante de Fabricio toma la palabra y revela cómo ha sido su adaptación al CD Tenerife

No fue un verano fácil para Fabricio Assís, con cuya salida del CD Tenerife se especuló por largo tiempo. De hecho, el brasileño llegó a ser descartado por Álvaro Cervera para más de un amistoso de pretemporada y las declaraciones emtidas por el entrenador no invitaba al optimismo con la situación del brasileño. Ahora, todo ha cambiado y empieza a tener el protagonismo que buscaba. De hecho, ya lleva tres compromisos consecutivos aportando desde el banquillo (26 minutos ante el Zamora, otros tantos en Cáceres y la segunda mitad completa en el último choque en casa contra Unionistas).

Tras un prudente tiempo de silencio, su agente explica por primera vez cuál fue la situación que se dio con el centrocampista suramericano en la ventana estival y cómo Fabricio ha logrado reponerse. Una vez más, porque en realidad ha sido la suya siempre una historia de resiliencia y tesón ante las adversidades.

«Es un chico que en pretemporada yo no diría que lo pasó mal, porque es muy fuerte y él creía mucho en sí mismo», relata Javier Rangel en conversación con EL DÍA. «Sus representantes jamás hemos tenido ninguna duda con él», prosigue. De hecho, siempre confiaron en que se quedaría en el primer equipo del Tenerife y no sería el último descarte. Finalmente, en el pozo cayó Facundo Agüero –se quedó sin dorsal– y en cambio Assis sí fue inscrito y luce ahora el 15 que antaño portaba Yann Bodiger, también centrocampista.

«Es cierto que le costó arrancar porque viene de una categoría inferior y de un ritmo de trabajo muy diferente al que tiene ahora en el Tenerife», apunta Rangel a la hora de ofrecer las claves para explicar el reto al que se enfrentaba su representado desde que el club confio en él para sumarse con ficha en el primer equipo «Es un chico con unas condiciones tremendas;le conocemos desde hace muchos años, cuando le trajimos a España desde Brasil. Ynunca hemos creído que fuera a darse una situación indeseada. Puede aportar y va a aportar seguro. Es un jugador fuerte y pensamos que puede ser importante para el Tenerife», indica el agente madrileño.

Asimismo, constata con sus declaraciones que el proceso de Assis y su adaptación a su nueva realidad ha sido progresiva, pero sin pausas. «Yo tenía claro que en el momento que esuviese físicamente al 100% iba a dejar huella. Las sensaciones están siendo muy buenas. Estamos al inicio de la temporada y poco a poco va entrando», dice tras constatar su continuidad en los esquemas del entrenador. Cierto es que Assis se estrenó en la jornada inaugural en Guadalajara, pero es ahora cuando está sumando varias participaciones consecutivas.

Su potencial

«Conocemos a Fabricio y somos conscientes del potencial que tiene. Estábamos tranquilos, tanto nosotros como el jugador. Lo suyo era solo una cuestión de trabajo y de tiempo», anota su hombre de confianza, a quien no sorprenden las buenas prestaciones que ya han podido vérsele a Fabri, como así le llaman.Ni tampoco su emoción, verbalizada recientemente en un vídeo que no tardó en hacerse viral en las redes.

«El suyo es un caso especial: lleva muy dentro el Tenerife. Desde su etapa en el filial hace un par de años ya notamos que le llegó muy hondo el sentimiento de ser y pertenecer a esta institución. Fue por cómo le acogió la gente, el grupo que hicieron, cómo se sentía... Él ascendió con el By ahora quiere hacerlo con el primer equipo. Fue una experiencia que le llegó muy adentro y le marcó», cuenta su representante, quien no revela ningún secreto. «Lo sabe todo el mundo:es un chico que siente mucho los colores. Incluso estando fuera del Tenerife, siempre estaba pendiente de lo que ocurría y nos transmitía su ilusión de volver algún día».

Una historia emocionante

Según cuenta Rangel, el vídeo recientemente publicitado por el club es un fiel reflejo «de las conversaciones en privado» que en tantas ocasiones han mantenido jugador y representante. «Su ilusión siempre ha sido triunfar en el primer equipo del Tenerife», añade en vísperas de una contienda muy especial. Su agente vive en Madrid, así que el martes se acercará hasta Alcalá de Henares para verle en acción. Mientras, Fabricio vive en una nube. «No hay palabras para describir lo que siento», ha escrito en las redes.