Los jugadores del CD Tenerife "ya han hablado" de los últimos dos partidos y proponen esta receta para salir del bache

Diálogo, terapia y diván para salir del bache cuanto antes. Juanjo Sánchez, uno de los hombres importantes del proyecto blanquiazul, tomó ayer la palabra y confirmó que han hablado de puertas adentro. «Hay muchas cosas que corregir», subrayó el mediocampista. Desde su condición de veterano en la categoría, subrayó que la Primera RFEF «es una competición muy difícil y esto no va a ser un paseo». Asimismo, subrayó que «todos los rivales van mejorando partido a partido», pero es que además juegan extramotivados cuando lo hacen contra el líder.

«La sensación fue extraña, mala; perder en casa es lo que más duele porque fue ante nuestra gente. Lo bueno es que tenemos la oportunidad pronto, este viernes, y solo hay que pensar en lo que viene», adujo Sánchez, partidario de no anclarse en las malas sensaciones del choque pasado contra Unionistas. «El equipo no estuvo como nos habría gustado, ni tampoco al nivel de partidos anteriores. Hay que fijarse en las cosas que hicimos mal, que son las que nos van a hacer crecer si las evitamos en semanas posteriores», indicó.

El profesional sevillano subrayó que el ascenso pasa por los partidos en el Heliodoro. «Y fuera, toca sumar todos los puntos posibles». Al contrario de lo que pudiera parecer con estas declaraciones, el timonel blanquiazul no se conforma con el empate en Lasesarre (viernes, 20:15 horas) y considera casi imprescindible ganar, «sobre todo para ganar confianza».

Recuperar confianza

«Queremos volver a sumar de tres», enunció Sánchez, quien no le hace ascos a la idea de concatenar tres compromisos consecutivos, uno de ellos el estreno en la Copa. «Tenemos este viernes la primera oportunidad para recuperar sensaciones fuera de casa y afrontar el partido de la mejor manera. El Barakaldo ha perdido muy poco y nos pondrá las cosas difíciles», explicitó el mediocampista. Sobre la opción de acumular minutos en estos tres choques consecutivos, se mostró absolutamente dispuesto. «Mientras más juegue al fútbol, más contento estoy. Pero sí es verdad que hay que enfocarse más en la recuperación, en los descansos y en la alimentación. Al final, es el pan nuestro de cada día. Que venga lo que venga, que tenemos medios y recursos de sobra», replicó en alusión a la amplitud de la plantilla y a las herramientas de las que dispone el Tenerife en comparación con sus rivales.

Juanjo también compartió con los medios presentes en la Ciudad Deportiva el recetario del cuadro téncico y del grupo para ahuyentar los ecos de crisis o atasco en las pretsaciones del representativo. «Ser intensos y hacernos fuertes en defensa, llevar balones a las bandas y que el equipo vuelva a familizarse con el gol», apuntó, tras constar que los últimos dos compromisos ligueros (el de Cáceres y el del sábado frente a Unionistas)han acabado con el saldo de aciertos a cero. «Tampoco era normal lo del principio. También es verdad que los rivales nos estudian y buscan minimizar nuestros puntos fuertes», sugirió, para así alejarse de cualquier pensamiento negativo o catastrofista.

El factor Juanjo Sánchez

En cuanto al balance que hace Sánchez de su propia trayectoria en el club, dice estar «muy contento»con su inicio. No solo por los 19 puntos que adornan la actual posición de privilegio que disfruta el Tenerife; también porque ha sido titular todas las veces y ha firmado una cuota de protagonismo muy elevada, incluso por encima de las expectativas que pudo trazar en verano. «Sé muy bien lo que el míster quiere de mí. Luego en los cambios que hace no puedo entrar, son decisiones, pero busco dar siempre lo mejor de mí», completó. Faltan apenas 48 horas para dilucidar si habrá revolución o solo retoques en el once del Tenerife en Barakaldo. Sánchez aspira a mantenerse. Su trabajo y criterio le avalan sobre el campo. n