El CD Tenerife ya vivió una situación idéntica a la actual el año de su último ascenso... y respondió bien

Álvaro Cervera llevaba semanas avisando de que un accidente como el del sábado (1-2 frente a Unionistas en el Heliodoro) podía ocurrir en cualquier momento. «No nos vamos a pasear en la categoría», había sido una de las frases más reiteradas por parte del míster de los blanquiazules, quien en privado y en público había puesto un ejemplo que finalmente se ha hecho realidad.

«La otra etapa fue parecida:ganamos los cuatro primeros partidos, pero también hubo momentos duros como la derrota contra el Fuenlabrada», había dicho en alusión a la campaña del último ascenso a Segunda, con el propio Cervera a los mandos. No obstante, Álvaro había puesto en alerta a sus futbolistas evocando una secuencia que ahora ha cobrado vida casi de forma premonitoria.

El entrenador recuerda de aquella campaña pasada un descalabro en casa, inesperado como el del sábado, también frente a uno de los colistas. Fue contra el Guijuelo (1-2) y las alarmas saltaron de repente. También las críticas. Entonces igual que ahora, salieron a relucir una presunta autocomplacencia, una mala actitud, un dejarse ir por parte del Tenerife que devino en el cruel resultado. «Lo recuerdo, y entonces fuimos a Asturias (al campo del Avilés)teniendo que ganar, sí o sí; porque ya se hablaba de perder el liderato. Estoy seguro de que aparecerán cosas de éstas». Dicho y hecho, el trasquilón frente a Unionistas sitúa al representativo ante el mismo escenario que en 2012: la obligación de ganar a domicilio (esta vez al Barakaldo) para no apearse de la primera posición. Y luego un duelo directo contra el Ferrol, de nuevo con el liderato en juego.

El último antecedente

Hace 14 años, el equipo respondió a las mil maravillas después de recibir un bofetón como el del sábado en el Rodríguez López. El grupo se zafó de sus miedos y vapuléo al Avilés (0-3). A continuación, igual que ahora, tuvo que jugar otra vez a domicilio. Y salió vivo del feudo del Getafe (0-0). Por si valen los antecedentes, Cervera optó por agitar la coctelera después del zarpazo del Guijuelo en casa. Sentó a jugadores importantes como Guillem Martí o Suso Santana; y dio carrete a otros más jóvenes como Ayoze Pérez y a valores que cotizaban al alza como Chechu Flores. Funcionó.

La intención ahora es que la secuencia se repita, con un calendario complejo en el horizonte –no serán dos, sino tres partidos consecutivos a domicilio–y un riesgo real de ceder el liderato, que parecía inexpugnable y que ahora avista el Racing de Ferrol a solo dos puntos. «Aquí se trata de correr mucho. El día que dejemos de correr, estamos perdidos. Hay que se generosos en el esfuerzo, defender bien, ser solidarios con el compañero... tenemos que estar al nivel de los demás en todo eso. Solo asíseremos un equipo ganador», advertía el míster antes de estos dos últimos resultados no victoriosos (empate en Cáceres y pinchazo en el Heliodoro).

Lo que dice Cervera

No es la primera vez que Cervera establece analogías entre su anterior etapa en el banquillo, que acabó de forma exitosa y con el anhelado ascenso;y este periplo nuevo con el mismo objetivo, pero con otro formato y rivales. «Recuerdo aquella Segunda Bcomo una competición con muy buenos equipos y no podría decir si esta liga es superior a aquella, porque lo hemos hablado entre nosotros y lo desconozco. Lo que sí sé es que aquella vez fue difícil: había adversarios potentes que ahora mismo están en la máxima categoría», remarca en velada alusión a Oviedo o Leganés.

Llegados a este punto, ha sugerido el entrenador en numerosas ocasiones que el enemigo del Tenerife no puede ser la autocomplacencia. «De ninguna manera. No, yo creo que no. Pero siempre surgen algunas contingencias e historias durante la temporada que hay que arreglar:jugadores que no juegan, lesiones... Siempre hay situaciones durante una temporada. Pero para eso tenemos una plantilla que se ha hecho pensando en eso», apuntaba en conversación con EL DÍA antes de que surgiera este bache. Arreciarán las críticas, se rebajará (mucho)el nivel de euforia que había antes y se exigirá al Tenerife un paso al frente. Ya lo dio en 2011. Ahora, la historia se repite.