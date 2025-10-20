Aitor Sanz: «Si un equipo merece confianza, es este»

El capitán toma la palabra. En el día después de cumplir 387 partidos y ampliar aún más su larga leyenda, Aitor Sanz pide mesura al entorno y también a su propio equipo. «No podemos volvernos locos», enunció el madrileño, quien achacó el aciago resultado ante Unionistas «a un mal día y también a que el rival hizo muy bien las cosas».

«La verdad es que no salió nada. Fue un día muy duro. Ellos hicieron un gran partido, fueron mejores y merecieron los puntos», resumió Sanz, quien confía en que este mal trago sirva para «valorar» lo que el representativo había hecho hasta la fecha. Esto es, mantenerse invicto y sumar la mayoría absoluta de los puntos (hasta el sábado, 19 de 21).

«Tenemos que corregir los errores y las cosas que hemos hecho mal; hay que mejorar, insistir y darle un poco de valor a lo que habíamos conseguido hasta la fecha», adujo el centrocampista, quien volvió a ejercer a la vera de Juanjo. Ahora bien, para compromisos venideros podría haber cambios. «Nos sorprendieron porque vinieron a jugarnos de tú a tú, hicieron un gran gol en una gran jugada y, una vez se metieron atrás, fue difícil. Apareció cierta frustración por nuestra parte, aunque tuvimos ocasiones para hacer al menos un gol», anotó Sanz, quien no tuvo reparos en admitir la superioridad de Unionistas en casi todas las facetas.

«En general ellos fueron mejores. A nosotros ahora nos toca seguir trabajando y valorar cada triunfo de los que habíamos conseguido anteriormente», reiteró. «Ya había cosas que teníamos que mejorar hace tres semanas; pero tengo total confianza en este equipo. Si hay un equipo que merece confianza es el Tenerife por lo que ya ha demostrado sobre el terreno de juego», remarcó. Según dijo, también habrá que buscar mayor clarividencia en ataque. «Sí tuvimos llegadas y centros, no ocasiones claras. El portero de ellos estuvo muy valiente y salió mucho, así como los centrales, que estuvieron muy bien. Quizá no tuvimos la claridad de otros días, pero tampoco es sencillo conseguirlo», concluyó.