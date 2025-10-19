Venta ilegal: las camisetas del CD Tenerife, otra vez en el mercado negro a precios ínfimos

La alarma se enciende otra vez. Camisetas oficiales del CD Tenerife, de todos los modelos, y otras indumentarias y prendas del representativo vuelven a estar disponibles en el mercado negro a precios extraordinariamente bajos. Altos cargos del equipo insular ya conocen de la existencia de presuntas gangas en páginas de internet que se publicitan de forma feroz en las últimas fechas en plataformas como Facebook o Instagram con muy sugerentes mensajes, incitando a la compra por esta vía fraudulenta; y anunciando la venta ilegal como si realmente lo que estuviera produciéndose fueran descuentos sobre los precios originales.

Así, la camiseta rosa –es de este color en señal de apoyo a la lucha contra el cáncer– se presenta al precio de 17 euros, más de cuatro veces inferior al que aparece en la tienda y web oficiales; y es ofrecida con un supuesto 52% de descuento. En la página alternativa en la que circua este precio, se informa –de forma intencionadamente errónea– de que su tarifa real es de 35,90 por prenda.

Asimismo, a precios semejantes se venden la primera y segunda equipación del representativo, en ambos casos la oficial y correspondiente a este mismo curso;e igualmente las camisetas retro que estaban agotadas en los canales del CDTenerife tras provocar una extraordinaria aceptación su venta durante los últimos meses. En estos casos, el precio al que se despachan asciende a 22,90 euros. Otra de las informaciones (erróneas)que se ofrecen al público es que tan solo quedan ocho equipaciones de cada talla en stock, cuando luego la realidad es que sí se permite la compra de muchas más unidades. El pago puede realizarse vía Paypal y se da la opción de abonar la compra a plazos para pedidos grandes.

Todas las tallas

La disponibilidad abarca todas las tallas, con el añadido de que se ofrece la serigrafía del sello oficial de LaLiga –una anomalía, por cuanto el CDTenerife no compite este curso en categoría profesional– y la posibilidad de serigrafiar nombre o dorsal. Lo que más sorprende es que entre los productos en el escaparate aparece una camiseta de edición limitada que el club sacó al mercado en las últimas Navidades, y que ahora mismo resulta muy difícil de conseguir en tienda. Al socilitar más información sobre las prendas solicitadas, la web hace constar que son camisetas 100% olyester, fabricadas en Tailandia y con un tallaje –en centrímetros– idéntico al de la tienda oficial, con equipaciones que van de la S a la 4XL. En este sentido, llama la atención que la gama sea incluso más amplia que la ofrecida en tienda.

Desde el club son conocedores de estas ofertas que ya invaden las redes. Eso sí, también apuntan que en este caso concreto no es solo el Tenerife el equipo afectado, sino que se mercadea además con productos oficiales de otros equipos de Primera y Segunda. Ocurre, sin embargo, que la contratación de publicidad segmentada es la que hace que a los perfiles de Instagram y Facebook que operan desde Canarias les aparezca en pantalla solo la oferta que comprende las equipaciones del Tenerife.