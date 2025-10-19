Nacho Gil asegura que fue «una cura de humildad»

El vestuario blanquiazul no puso peros a la primera derrota de la temporada y subrayó que Unionistas fue justo vencedor de la contienda. Uno de los futbolistas que habló con más claridad en la zona mixta del Heliodoro fue Nacho Gil, que ha sido titular en todos los encuentros disputados hasta fecha. A su juicio, este tropiezo puede venirle bien al representativo si logra interpretarlo como debe y levantarse pronto, si es posible en el menor plazo posible.

«Ha sido una cura de humildad. Tenemos que trabajar como veníamos haciéndolo, y más todavía, para volver cuanto antes a la victoria», declaró el atacante tinerfeñista, ayer sin opciones para el gol. «No ha sido un buen partido por nuestra parte. Ellos han estado muy bien, han venido a jugarnos de tú a tú, y han tenido premio», dijo respecto a la forma de plantear el envite por parte del cuadro salmantino, que se adelantó pronto en el marcador.

«Se encontraron con un gol pronto y no supimos bien cómo hacerles daño; en la segunda mitad sí que salimos mejor, pero sin marcar. Un gol nuestro habría cambiado por completo el partido», analizó Gil, quien cree que tras el intermedio faltó en el Tenerife el acierto que sí ha aparecido en jornadas pretéritas, por ejemplo ante Zamora o Real Madrid Castilla.

«Por suerte es una semana corta y vamos a cambiar el chip desde ya; pronto vamos a empezar a trabajar en la siguiente jornada», adujo, ya con la vista puesta en el desplazamiento del jueves a Barakaldo para jugar el viernes en el campo de Lasesarre. Pero antes hay que analizar qué ocurrió ayer para que el equipo se sintiese tan incómodo.

«Ellos te hacían marcaje al hombre y no hemos sabido encontrar la forma de hacerles casi ningún daño, aunque en la segunda mitad sí que tuvimos más llegadas. Si en una de esas haces gol, te cambia todo por completo», repitió Gil. «Pero ocurrió que a la contra nos han hecho el 0-2 y ahí ya todo se ha puesto muy difícil», completó.

El equipo vuelve al trabajo hoy mismo. Sus tres siguientes partidos oficiales serán a domicilio.