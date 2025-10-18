El Tenerife pierde con el Unionistas: una lección con preaviso

Venían cogiendo fuerza los debates sobre las señales que había mostrado el Tenerife en las tres jornadas anteriores. Existía la duda sobre si había alguna conexión entre los tramos en los que se había visto superado en el campo por el Castilla, lo mucho que le había costado superar a un Zamora en inferioridad numérica y el improductivo ejercicio de estabilidad sobre el irregular terreno del Cacereño. Con un triunfo claro ante el Unionistas, igual que en las cuatro primeras paradas del calendario, se iba a disipar cualquier duda. Pero el resultado no acompañó. En el momento menos esperado, por coincidir con un partido en el Heliodoro y por la oposición de un equipo situado en los puestos de descenso y que no había sumado a domicilio, el Tenerife perdió por primera vez esta temporada.

No le bastó con una segunda parte un poco más acorde a sus posibilidades, en comparación con la deficiente primera mitad. Reaccionó tras el intermedio —el 0-1 llegó en el minuto 37 y el 0-2, en el 80— con más amor propio que ideas, pero le faltó lo que tanto tuvo en otras tardes, la pegada, el acierto en el remate. Este 0-2 no hace sino recordar que la Primera RFEF es lo que había pasado en las cuatro jornadas iniciales, pero también es esto. Ningún equipo consiguió ascender a Segunda División sin caer en algún bache. La cuestión está en asumirlo y no entrar en autodestrucción. Una lección con preaviso.

De entrada, desde el arranque, al Tenerife le costó circular por la carretera que debía conducir al triunfo, el séptimo en ocho jornadas. Como mucho, halló una veredita en el comienzo con las galopadas de Ander Zoilo, para que el lateral metiera centros cerca de la línea de fondo. Ninguno con consecuencias para el Unionistas. De resto, casi nada. Poca posesión con verdadero sentido para poner en aprietos al rival. Los dos delanteros, Enric Gallego y Jesús de Miguel, estaban desasistidos y los dos interiores, Cris Montes —segunda jornada seguida como titular— y Nacho Gil, intervenían a ratos, más el tinerfeño que el valenciano.

En definitiva, el funcionamiento ofensivo de los blanquiazules —de rosa de manera excepcional para apoyar la lucha contra el cáncer— se reducía a la profundidad del carril zurdo. El sistema se bloqueaba una y otra vez como si entrara en un embudo, sin velocidad ni fluidez para inquietar a un oponente más cómodo de lo previsto. Había dicho su entrenador, Mario Simón, que iba a ser un partido para disfrutar, para exponerse. Lo típico en estos casos, cuando toca visitar el estadio de un rival superior en el césped y en la clasificación. Y lo cierto es que el Unionistas, en su primera comparecencia en el Rodríguez López, dio la sensación de estar pasándolo bien, todo lo contrario que un Tenerife espeso e incluso desconcertado por la propuesta de un adversario que no se cortaba a la hora de pisar el campo contrario para presionar y ahogar la salida de los locales.

Por momentos, el balón se movía más por la zona tinerfeña que por la salmantina. Hasta los más de 320 aficionados visitantes llegaron a cantar un gol en el minuto 16, pero la alegría no fue completa. El asistente levantó la bandera por fuera de juego de Abde y el árbitro principal confirmó la infracción tras revisar lo sucedido en el monitor. Fue un aviso, un susto nada casual. El Unionistas no solo estaba siendo mejor, sino que iba creciendo a oleadas, todo lo contrario que un Tenerife que seguía algo perdido.

El equipo de Álvaro Cervera no generaba ocasiones. El cronómetro corría sin remates a la portería de Marino —ni uno en el primer tiempo—. En cambio, el Unionistas se estiraba cada vez que podía con una insólita e inquietante seguridad. Bajo esa dinámica, los blanquinegros pudieron poner a prueba a Dani Martín con un chut pegado al palo de Pere Marco. El asturiano respondió y domó el peligro. De manera preventiva, la grada reaccionó con una breve pitada, una sacudida para que los suyos salieran de la espesura. Pero nada. El partido siguió igual. Quizás con un poco más de control del Tenerife, más toques en una misma jugada, pero un dominio nada productivo. Y cuando parecía que los de Cervera habían empezado a encontrarse, cayó el 0-1. Un centro al área desde la banda derecha y un preciso toque de cabeza de Pere Marco, haciéndose un hueco entre Álvaro y David. Dani Martín no pudo llegar para evitar un tanto merecido del Unionistas (37'). El escenario era nuevo después de siete jornadas y casi la mitad de la octava: el Tenerife estaba en desventaja en el marcador por primera vez en este curso —667 minutos después, sin contar los alargues—.

Lo único positivo era que iba a tener todo el segundo tiempo para intentar arreglarlo. Álvaro no esperó para buscar soluciones con cambios en el once, tres de golpe: Javi Pérez, Fabricio y Alassan por Juanjo, Cris Montes y Enric Gallego. La apariencia fue otra. El equipo regresó al campo más enchufado, dispuesto a apretar y encerrar en su área al conjunto salmantino. Con esa dinámica, Nacho activó una cuenta de tiros a puerta que tampoco fue tan aplastante. El intento del valenciano (51’) salió ligeramente desviado. Pero por algo había que empezar. Poco después, Alassan confirmó la fase emergente de los blanquiazules con un recorte en el área y un pase raso al punto de penalti que no fue a parar a ningún compañero (56’). A esas alturas, el Unionistas había pasado a dirigir su prioridad en proteger su ventaja. Y lo fue logrando con cierta solvencia. Sufrió, eso sí, por la insistencia de un Tenerife que rozó el empate con un cabezazo franco de Álvaro en el área pequeña (64’). Pero estaba faltando algo más, y su tocayo en el banquillo puso más madera con Noel por Aitor en el 66’. Y más tarde, con Fran Sabina por Nacho Gil (79’). Pero el Tenerife fue cayendo presa de la precipitación. Había pasado de la pájara inicial a las prisas.

Para colmo, en su única aproximación al área rival del Unionistas, Dani fue batido por segunda vez. Fría oposición de Alassan y remate pegado al poste de Encuentra. Quedaba tiempo, sí, pero el 0-2 fue definitivo. El Tenerife continuó con más inercia que fe y perdió. Nadie dijo que iba a ser fácil.