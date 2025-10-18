El claro mensaje de Álvaro Cervera tras la primera derrota del CD Tenerife: "En la primera parte, hemos sido un equipo vulgar"

«Hay que cambiar cosas». Con este mensaje se presentó Álvaro Cervera en la sala de prensa después del primer revés de la temporada. «Esto nos servirá para saber que no somos imbatibles y que tenemos que levantarnos», enunció el jefe de los blanquiazules, quien achacó la aciaga actuación del representativo «a un día malo». No renunció a asumir gran parte de la responsabilidad, por cuanto admitió que el partido estuvo mal planteado «desde la pizarra».

«En ningún momento hemos tenido continuidad en ataque. Y es un aviso de que esto te puede pasar. Intentaremos salir lo menos tocados que podamos», advirtió ante el futuro más inmediato, con tres salidas consecutivas en el horizonte. «Sí estamos preocupados», reconoció el míster.

En su análisis, se expresó con absoluta claridad. «En la primera mitad, jugamos con dos delanteros que son grandes y apenas les han llegado balones. No hemos tenido profundidad ninguna y nos hemos vuelto un equipo vulgar con la pelota, y además poco contundente en todo lo demás. Yotra vez hemos vuelto a hacer muchas faltas y jugadas que no van a ningún sitio», apuntó.

En cambio, se mostró más conforme con el comportamiento del Tenerife después del intermedio. «En la segunda mitad, el equipo se ha parecido más a lo que somos nosotros, pero con poca claridad. Cuando te pones por detrás, es complicado. Ha sido un partido malo y equivocado desde el principio y desde la pizarra. Lo hemos jugado mal todos, desde el entrenador hasta el último que ha salido», dijo Cervera.

«Los equipos, aunque ganen, se van oxidando; y te tienes que dar cuenta antes de que te den un bofetón», reflexionó el entrenador. «Ya decidiremos sobre los cambios», dijo también. Sobre el estado anímico del grupo, puso el acento en la necesidad de recuperarlo en los próximos días. «Estoy convencido de que están preocupados», dijo de sus jugadores, «igual que lo estamos todos porque ahora vienen tres derrotas consecutivas».

«En el fútbol no siempre llevas el viento a favor y muchas veces pasan cosas como éstas. Pero yo no señalo a los futbolistas, intento poner a gente en el campo para que las cosas salgan», reseñó Cervera, quien reconoció que podía haber apostado por Maikel Mesa, pero se decidió por otros futbolistas. «Si hubiese puesto a Maikel, tal vez me preguntarían por qué no ha jugado Fran Sabina», respondió cuando se le planteó la ausencia de oportunidades para el jugador lagunero, que solo ha sumado 12 minutos en lo que va de temporada.

La felicidad visitante

Mario Simón, técnico de Unionistas, se mostró muy feliz por la victoria conseguida por su equipo, el primero en tumbar al Tenerife. «Hemos competido muy bien. Superamos a un rival con una gran calidad individual y colectiva, que no nos ha generado mucho durante todo el partido», adujo. «No hemos sufrido mucho», remarcó a continuación el técnico charro, quien ve a lo suyos «creciendo» jornada tras jornada. «La clave es que somos un bloque y así hemos competido, con y sin balón», completó Simón.