Tenerife-Unionistas: el líder vuelve a pisar sobre seguro

Después de la incómoda visita al estadio Príncipe Felipe, donde el Tenerife pasó de ganarlo todo en las seis primeras jornadas a ceder un 0-0 en un terreno en mal estado, el equipo blanquiazul regresa al escenario más favorable de todos, el Rodríguez López, para recibir al Unionistas en un encuentro sin precedentes, único en la historia de los dos clubes, mucho más larga por parte de los locales en comparación con la corta vida de un rival que se fundó en 2013 tras la quiebra de la UD Salamanca.

Para los tinerfeños no será solo cuestión de mantener la condición de invictos. El plan pasa por volver a ganar después del empate con el Cacereño, no bajar el ritmo para conservar o ampliar la ventaja de puntos con un grupo de perseguidores que no termina de definirse como una competencia clara –las dos referencias son el Celta Fortuna y el Racing de Ferrol, que están a cinco puntos–. En ese proceso, el Heliodoro está siendo el aliado esperado;el estadio en sí y los 14.000 espectadores que, de media, están asistiendo a cada cita en casa. El Mérida y el Ourense se rindieron ante la superioridad tinerfeña, y el Zamora vendió muy cara su derrota, pero acabó más o menos como los otros dos, con un 3-1 en contra.

Un rival en descenso

El siguiente en poner a prueba la fortaleza del Tenerife como local será un Unionistas que no ha sumado a domicilio y que ya ha cambiado de entrenador. Empezó con Oriol Riera, que fue despedido después de tres jornadas sin ganar. Su sustituto, Mario Simón, ha ido cambiando la tendencia. Debutó con una victoria en el Reina Sofía frente al Avilés(3-2), perdió fuera con el Arenas y en casa ante el filial del Celta, y viene de lograr un convincente 2-0 sobre el Mérida. El balance es de seis puntos –13 menos que el Tenerife y todos en campo propio–, insuficientes para no estar en el quinteto de cola.

¿Alassan suplente?

A lo lejos, al frente de la clasificación, destaca un equipo que va a lo suyo sin verse condicionado por las particularidades de sus oponentes. O eso parece. Así le va bien. Un Tenerife que, además, ha seguido su rumbo sin verse obligado a transformarse por el camino. Lo que funciona no se toca, pensará Cervera, que sí se animó a quitar en Cáceres a uno de los fijos, Alassan –ni siquiera fue convocado–. En su lugar, en el extremo derecho, jugó Cris Montes. Esa podría ser una de las dudas de la alineación. O casi la única. Porque, de resto, lo más probable es que repitan los mismos, desde Dani Martín a una pareja de nueves más que consolidada: Gallego y De Miguel.

Marc Mateu sigue fuera

El único que no tendrá opciones de participar será Marc Mateu. El suyo es un caso ya conocido. Se estrenó en Guadalajara, sufrió un esguince de tobillo y ha estado de baja desde entonces. Y lo que le queda, porque ha iniciado un nuevo tratamiento y, en principio, seguirá sin jugar hasta noviembre.

No ha llegado a tanto, a debutar, el atacante Balde. Es el único del plantel sin minutos. Por lo que dijo Cervera, le falta para integrarse en el funcionamiento grupal.