La historia de Juan Ybarra, el talento que llegó al CD Tenerife desde Vallecas

Aunque el liderato del Tenerife B es indiscutiblemente un éxito colectivo, en la historia de las primeras jornadas ligueras del filial –invicto a domicilio, cuatro victorias ya en la mochila y solo tres goles encajados–empiezan a sobresalir nombres como el de Juan Ybarra San Ciriaco (Madrid, 2004), un talentoso futbolista que el representativo reclutó proveniente del Rayo. Estaba libre, le llamaron y aceptó. Ybarra es único, dicen quienes le mejor le conocen. Un futbolista capaz de desequilibrar el tablero con una acción, una secuencia, un gol. Un jugador distinto a los demás, con un estilo muy propio y que comenzó a forjar casi cuando era un crío.

Nacido en el madrileño barrio de Los Coronales, entre las estaciones de metro de Barajas y Alameda de Osuna, Ybarra empezó a despuntar en el Olivo, luego pasó al Coslada y llegó a hacer las pruebas de acceso al Real Madrid, donde fue inicialmente escogido y a la postre descartado. Así que se volvió al equipo de sus amigos de siempre, que aún le apoyan y le siguen en la distancia. «Es temperamental, pero a la vez el mejor compañero posible», coinciden.

Hay en la todavía incipiente carrera deportiva de Ybarra dos momentos capitales: el primero, cuando le ficha el Rayo, donde ha rubricado el segmento más largo de su trayectoria; y el segundo, cuando queda libre del cuadro vallecano y el Tenerife se convierte en candidato principal a hacerse con sus servicios. Le firmaron hasta 2029 (dos temporadas con el filial y otras dos opcionales) en gran medida por el empeño personal de Felipe, quien le conocía de sobra.

«Es de los mejores jugadores que he entrenado en mi carrera de entrenador», responde al teléfono Jorge Vallejo, técnico del filial del Rayo. «Le veo un potencial increíble para llegar al fútbol profesional y espero que tenga la suerte necesaria para conseguirlo. Es un jugador diferencial, con una visión de juego que pocos tienen, que encuentra líneas de pase ahí donde nadie las ve», apunta. Igual de bueno y talentoso lo pintan los periodistas que le siguieron de cerca en su etapa en Vallecas. Tanto es así, que muchos no entienden que haya caído a la cuarta categoría del fútbol nacional. Yque no haya tenido más pretendientes de postín. En realidad sí los hubo, pero Juan decidió no darle más vueltas a su situación y respondió con un sí rotundo cuando apareció la oferta del Tenerife. La oferta de renovación rayista fue insuficiente.

Remate acrobático de Ybarra con el Rayo Vallecano. / CD Tenerife

«El año pasado con nosotros hizo un temporadón espectacular, siendo capaz de dar hasta 14 asistencias. Además tuvo uno de sus mejores años goleadores (11 dianas). Hubo un momento en que las cosas tal vez no le salían bien y no marcaba con tanta frecuencia, pero yo siempre le animaba a seguir adelante porque creía mucho en él. Y muchas veces de las que hablé el año pasado yo le decía: seguro que vas a marcar el gol que nos va a dar el ascenso. Yasí fue», relata Vallejo.

Un portento

La historia pudo cambiar porque el despertador ese día no le sonó a Ybarra, que llegó tarde y temió por que le dejaran fuera de la lista. Pero el destino le tenía preparado para ese día el má sfeliz de los desenlaces. «Un caño y un golazo», recuerda su míster, quien está seguro de que Juan acabará por romper en el Tenerife. En los mismos términos se expresa uno de los mejores amigos del ahora jugador blanquiazul y uno de los canteranos con mejor cartel en el Rayo, Sergio Alonso.

«Creo que al Tenerife puede aportarle todo el desborde y la calidad que tiene;estoy seguro hará muchos goles y levantará a la afición con sus jugadas más de una vez», pronostica el canterano rayista, que le conoce bien. «Desde hace cuatro años», precisa. «Es alguien muy cercano, con carácter pero muy buen compañero. Hablamos de un futbolista con tanto nivel que puede romper el partido en cualquier momento, alguien que con confianza puede llegar a límites increíbles;le gusta encarar, intentarlo constantemente y siempre ir hacia adelante. Además tiene mucho gol y una facilidad para asociarse muy difícil de encontrar en ningún otro jugador», añade Sergio.

La anécdota del despertador

«Una anécdota que me viene a la mente fue el año pasado un partido que solo con verle hacer el control ya sabía que tenía que correr hacia adelante porque sabía que el balón me iba a llegar y así hice tres goles ese mismo día. ¿Qué decirte de Juan? Un increíble compañero... y muy competitivo». Mientras sus amigos del barrio y sus compañeros del Rayo no ven la hora de que Ybarra dé el salto y debute con el primer equipo blanquiazul, en el Tenerife domestican su talento y le preparan para cuando ese día llegue. Contrato tiene por este año y tres más. Cuestión de tiempo.