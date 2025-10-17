CD Tenerife - Unionistas de Salamanca CF: fecha, horario y cómo ver gratis la octava jornada de Primera Federación Versus E-Learning

El CD Tenerife afronta este sábado 18 de octubre (17:30, hora canaria / 18:30 hora peninsular) una nueva prueba en su camino hacia el ascenso. El conjunto blanquiazul recibirá en el Heliodoro Rodríguez López al Unionistas de Salamanca CF, en el duelo correspondiente a la octava jornada de la Primera Federación Versus E-Learning. Los de Álvaro Cervera necesitan sumar los tres puntos para mantener el ritmo, ampliar su ventaja sobre los perseguidores y consolidar su posición en plaza de ascenso directo a Segunda División.

Tras el tropiezo en el estadio Príncipe Felipe, los blanquiazules pelearán por seguir en lo más alto de la clasificación ante un rival que ocupa las posiciones de descenso. El equipo de Salamanca buscará plantarle cara al CD Tenerife para conseguir tres puntos que le ayuden a salir de la zona roja. El conjunto chicharrero quiere que el Heliodoro Rodríguez López siga siendo su fortín una semana más.

El CD Tenerife, en busca del pleno de victorias en casa

Con seis victorias y un empate, el equipo entrenado por Álvaro Cervera está firmando un arranque histórico en la categoría. El CD Tenerife suma 19 puntos que le hacen ser el líder del grupo 1 de Primera Federación. Los blanquiazules están a 5 puntos del segundo clasificado, el Celta Fortuna. Por esto, este enfrentamiento será crucial para consolidar su posición en la tabla y seguir marcando diferencias con sus perseguidores.

Con una defensa firme y un ataque en plena forma, el conjunto tinerfeño se ha consolidado como uno de los equipos más equilibrados de la categoría. Los atacantes blanquiazules promedian 2,3 goles por partido, mientras que la zaga ha mostrado una solidez impecable, encajando solo dos tantos en siete encuentros.

Pese a los buenos datos, el CD Tenerife no pudo pasar del empate sin goles frente al CP Cacereño el pasado domingo. Los extremeños supieron aprovechar el difícil desplazamiento para sacarle el primer punto al líder. Un césped impracticable y un equipo verdiblanco bien ordenado, impidieron a los chicharreros poder extender su idilio con el triunfo.

El Unionistas CF quiere salir del descenso

El Unionistas de Salamanca CF llega a la cita tras vencer en la última jornada a la AD Mérida, un resultado que le ha devuelto la confianza y le permite soñar con salir de los puestos de descenso. Después de un inicio irregular de temporada, el conjunto blanquinegro ha logrado dos victorias en sus últimos cuatro partidos, que le han servido para alcanzar los seis puntos actuales.

El equipo dirigido por Mario Simón buscará dar la sorpresa ante un CD Tenerife que se mantiene casi imbatible en casa, donde solo ha encajado un gol en lo que va de campeonato. En su reciente triunfo ante la AD Mérida, los salmantinos dominaron el encuentro de principio a fin, sumando una victoria clave en su lucha por la permanencia.

Dónde ver el CD Tenerife - Unionistas de Salamanca CD

Si no puedes ir al estadio Heliodoro Rodríguez López, no te preocupes, porque el encuentro entre el CD Tenerife y el Unionistas de Salamanca CF podrá verse gratis a través de RTVC gracias a la Televisión Canaria. Desde las 17:30 horas de este sábado 18 de octubre, todos los aficionados chicharreros que quieran disfrutar del partido de su equipo podrán hacerlo de manera gratuita tanto por la televisión tradicional como por streaming gracias a su portal web o en RTVC Play.

Jornada completa de este fin de semana en Primera Federación / RFEF

Este choque también se podrá seguir por LALIGA+ y FootballClub, las plataformas habituales que retransmiten la Primera Federación Versus E-Learning. Además, Movistar Plus+ también ha escogido el CD Tenerife - Unionistas de Salamanca CF como uno de los 10 encuentros que retransmitirá de esta categoría.

Recuerda que en ElDia.es puedes seguir la actualidad del CD Tenerife y la última hora de este encuentro.