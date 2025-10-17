La apuesta que funciona y que Cervera prevé repetir este sábado en el CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, sigue empuñando el discurso de la cautela y la mesura pese a la muy brillante posición clasificatoria de su equipo, invicto y líder destacado después de siete jornadas. «En cualquier momento nos podemos atascar», advierte el jefe del banquillo, quien ha decidido perseverar en su apuesta por los dos delanteros (Jesús de Miguel y Enric Gallego) ante el duelo de hoy ante Unionistas. «La clave será acertar en las dos áreas, pero sobre todo en la contraria para poder materializar las ocasiones que tengamos», dispuso en su alocución semanal ante los medios.

«Te puede gustar más o menos, puede ser brillante o no serlo, pero repiten mucho las mismas acciones y son un equipo que no se desgasta cuando no tiene el partido de cara», dijo del rival, que llegará en posiciones de descenso y sin haber estrenado aún su casillero de puntos a domicilio. «No han empatado ningún partido y, aunque los resultados fuera de casa no están siendo buenos, supongo que serán conscientes de que en algún momento lograrán arrancar. Insisten mucho en hacer su juego y tienen un delantero grande que da mucho la lata», apuntó Cervera.

En cuanto a su decisión de no variar el sistema, reiteró que al CD Tenerife no le ha ido «nada mal» con dos arietes, «porque es una categoría donde priman mucho las dos áreas y, salvo en algunos partidos muy concretos o contra algunos filiales, no es el mediocampo donde te van a crear superioridad». Así pues, Demi y Enric repetirán en la punta de lanza del representativo. «¿Podemos cambiar? Podemos hacerlo, como hicimos al final ante el Cacereño, pero de momento no tengo en la cabeza variar eso, salvo en momentos puntuales de partido», puntualizó.

Álvaro Cervera. / C.D.T.

A Cervera también se le preguntó por determinados nombres propios y por la presunta falta de velocidad en el plantel, lo cual matizó con estas palabras: «Nosotros tenemos algún jugador al que aún debemos sacarle sus virtudes:por ejemplo Balde, que es un jugador rapidísimo, entre los más veloces de la liga; lo mismo que Jeremy Jorge o Alassan. Pero todos los he mencionado han hecho su carrera en la izquierda, y yo tengo que llevarlos a la derecha porque y a en la otra banda tenemos a Nacho Gil. La duda tiene que ver con que se sientan cómodos en la banda opuesta», explicó.

Sobre el futbolista proveniente de la Lazio, subrayó que «tiene todas las condiciones atléticas para jugar a fútbol, pero en este deporte no hay que tener solo condiciones». En un claro aviso para Balde, remarcó que «esto no es un juego individual y, colectivamente, todavía le falta», si bien matizó a continuación que probablemente le den carrete pronto. Tal sea en la Copa del Rey, para la que anunció rotaciones. «Lo normal es que el partido del medio (ante la RSD Alcalá, el martes de la última semana de octubre)no se parezca a los de liga contra Barakaldo y Ferrol. Haremos cambios; del primero al segundo partido habrá modificaciones», confirmó. Además, dejó entrever que no habrá incorporaciones del B porque su prioridad es sacar rendimiento de los jugadores que ya tiene en nómina.

¿Tirar del filial?

«Ahora mismo nosotros estamos entrenando con 24 futbolistas. Los que tienen que jugar son los que entrenan con nosotros. Si por lo que sea la convocatoria queda corta, sí podríamos tirar del B», adujo. En su rueda de prensa, Cervera se pronunció también sobre una determinación de la entidad en relación a los viajes a la Península, donde el número de expedicionarios se ha limitado a 20 por motivos estrictamente económicos. «Yo entiendo al club y en su día, cuando lo hablamos, lo acepté perfectamente. Estamos intentando que esto [la situación del representativo a todos los niveles] vaya lo mejor posible en el contexto de un descenso y un cambio de categoría. Pero claro, a mí me resulta más complicado hacer una lista corta y te sabe mal dejar gente fuera. Es lo que hay, así que intento ser justo», sugirió.

De paso, elogió a su guardameta titular, Dani Martín. «Nosotros confiamos mucho en la portería que tenemos, tanto en él, como en Gabri o Aragoneses. Pero el resultado defensivo no depende solo de ellos;la clave de que nos va bien es que intentamos y conseguimos que nos tiren poco. Y eso a un portero le incomoda mucho, porque les obliga a estar concentrados los 90 minutos», explicó.

Las palabras de su delantero franquicia

El entrenador de los blanquiazules agradeció las últimas manifestaciones de De Miguel, quien descarta irse en enero. «Me alegra que lo diga, porque significa que está feliz en el club, en la ciudad y en la Isla», cerró.

Por otro lado, Cervera confirmó la información que avanzó EL DÍA en su edición del miércoles: no hay previsión de que Marc Mateu esté en condiciones para competir al menos durante las tres próximas jornadas.

En su alocución ante los periodistas, el técnico dejó entrever que se ha producido «un cambio» en el tratamiento de la lesión del lateral valenciano, a quien inicialmente se le había diagnosticado un esguince en el pie. Desde su debut en la jornada inaugural contra el Guadalajara, no ha vuelto a jugar y todo apunta a que hoy su puesto será también para Zoilo, que está cumpliendo bien en su demarcación.

Otro que no juega demasiado, en este caso por otros motivos, es el canterano Fran Sabina. «En condiciones normales, ya tenía que haber participado mucho más», significó Cervera, quien achacó el corto margen de protagonismo para el delantero por el propio «miedo»suyo, el del entrenador, a sacar del campo a los delanteros presuntamente titulares.