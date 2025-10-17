Álvaro Cervera se asoma a un récord como entrenador del Tenerife

Un triunfo le falta a Álvaro Cervera para convertirse en el técnico con más victorias en la historia del Tenerife. De momento comparte ese mérito con José Luis Oltra. Los dos suman las mismas, 55, con la diferencia de que el valenciano dirigió al representativo en 160 encuentros oficiales y el actual jefe del banquillo blanquiazul cumplirá hoy, ante el Unionistas, 142. Dado el alto ritmo que lleva el equipo en Primera RFEF –venció en las seis jornadas iniciales y empató en Cáceres–, lo más probable es que Cervera se quede pronto en solitario al frente de la clasificación.

En Los Cristianos, la primera

Álvaro abrió su cuenta justo el día de su debut. Lo hizo en la fecha inaugural de la campaña 12/13, coronada por el Tenerife con un ascenso a Segunda División. Para empezar a levantar los cimientos de ese éxito, el equipo sumó los tres primeros puntos en su visita al Marino, en Los Cristianos. Ahí, Cervera inauguró su estadística.

De las 55 victorias que lleva, 20 se produjeron en ese mismo contexto, el de la categoría de bronce, una cifra que se amplía con un triunfo en la eliminatoria de ascenso disputada ante el Hospitalet –en el Heliodoro– y otra correspondiente a la final de campeones ascendidos, frente al Alavés, ambas en esa misma temporada.

Aparte de la Segunda B

Al pasar al nivel superior, Cervera condujo al Tenerife al triunfo en 21 compromisos de la ahora llamada LaLiga Hypermotion, 15 del curso 13/14 y seis del posterior. Y en su regreso al club, en enero de 2025, pudo ampliar su registro de victorias en Segunda División: seis en la temporada del descenso.

La trayectoria ganadora de Álvaro se completa con los resultados de las seis primeras jornadas del actual ejercicio deportivo –nunca venció con el Tenerife en eliminatorias de la Copa del Rey–.

El porcentaje de triunfos de Cervera es de 39, mientras que Oltra avanzó al ritmo de 34. Dentro de la lista formada por los diez entrenadores con más partidos al frente del equipo blanquiazul, los que mejores porcentajes presentan son García Verdugo -49–, Muñiz –44– y Martín Marrero –43–.