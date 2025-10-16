Nuevo plazo para la reaparición de Marc Mateu en el CD Tenerife

Una de las pocas noticias infelices del comienzo de temporada del CD Tenerife viene de la enfermería y tiene nombre propio, el de Marc Mateu Sanjuán. El lateral valenciano, que aterrizaba en el proyecto con el rol casi incuestionable de futbolista titular, ha sumado hasta la fecha solo los primeros 90 minutos de la competición. Desde entonces, un esguince de tobillo que parecía anecdótico se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para el ex del Eldense, que está «contrariado», según admite Álvaro Cervera.

Los plazos de recuperación se han alargado mucho más de lo previsto y en el club admiten que, aunque irá dando pasos adelante, su disponibilidad para competir tardará al menos tres semanas más. De puertas adentro, en el Tenerife prefieren apostar por la prudencia y no anticipar los plazos. De este modo, Mateu se perdería no solo la cita de este sábado (Heliodoro, 20:00 horas) contra Unionistas de Salamanca, sino también los compromisos venideros –todos a domicilio– contra el Barakaldo en Lasesarre; frente a la RSD Alcalá en El Val, en el debut blanquiazul en la Copa del Rey; y también el exigente duelo de A Malata con el que el Tenerife abrirá el mes de noviembre.

En este tiempo, a Cervera le tocará decidir si persevera en la apuesta por Ander Zoilo, que ha encadenado algún día gris (frente al Zamora)con actuaciones eficientes (como la del domingo pasado en el Príncipe Felipe). La otra posibilidad es dar carrete al canterano César Álvarez y cambiar de costado a David Rodríguez, por quien el entrenador siente especial predilección y del que ha dicho que podría jugar casi en cualquier demarcación. En un tiempo donde la propia competición y el ajetreo del calendario invitan a las rotaciones, en el Tenerife lamentan no poder contar con un Mateu que sobresalió en pretemporada. Ya entonces se erigió la suya como una figura clave en las acciones de laboratorio, en una tendencia que confirmó el día del estreno oficial contra el Guadalajara.

Los números

Entretanto, la mejor defensa del campeonato y la que presenta el promedio más brillante de goles recibidos en todo el fútbol nacional (0,29 por jornada)se reparte los minutos de forma desigual. Despunta David, que confirma su progresión al alza con 629’ disputados, prácticamente todos; seguido de un Álvaro González que se ha erigido en uno de los bastiones de la retaguardia, y de un Zoilo que ha sabido aprovechar la desafortunada baja de su competidor para instalarse en la titularidad.

En el club dan este plazo de tres o cuatro semanas para Mateu; y uno aún más largo para el centrocampista adejero Javi Alonso, a quien pudo verse con una sonrisa en la sesión matinal del miércoles en la Ciudad Deportiva. Su reaparición llamó la atención y es una evidente señal de que su rehabilitación avanza. Los plazos con el isleño apuntan a mediados de noviembre para poder competir. No obstante, su ficha es del filial y parece difícil que pueda entrar en las rotaciones de Mazinho, donde ya hay alta competencia en su parcela. No en vano, la llegada de Javi Pérez al primer equipo precipitó que bajase Alberto Ulloa, quien inicialmente parecía que pudiera hallar hueco el conjunto de Primera RFEF.