Todo lo que nunca hará Unionistas CF, secuela de la desaparecida UD Salamanca y próximo rival liguero del CD Tenerife

Este sábado visita el Heliodoro Rodríguez López uno de los clubes que genera mayor simpatía entre las aficiones de toda España. Tal vez sea por su propia historia de resistencia frente a las adversidades, por su vertiginosa historia reciente (nació en 2013) o quizá por el tipo de gobierno que eligieron desde el primer día para gestionar su sociedad. Según se define a sí mismo en su web oficial, Unionistas de Salamanca CF «es un club creado por aficionados de la extinta Unión Deportiva Salamanca, como homenaje a la UDS», que decidieron constituir una entidad que se rige por los criterios del fútbol popular, transparente y democrático; y que cuenta con unos estatutos donde se recogen sus fundamentos principales.

En solo cuatro temporadas, Unionistas logró ascender tres categorías y pasó de competir en la división más baja posible, la Provincial salmantina, a la extinta Segunda B, ahí donde desapareció la histórica Unión Deportiva. El amor a aquel equipo ahogado en las deudas y los fracasos sobre el verde está muy presente en los propios estatutos oficiales, que recogen varios preceptos que llaman poderosamente la atención.

Su fundación

En su propia partida de nacimiento, Unionistas «jura fidelidad eterna» a la desaparecida UDS, y no trata, «ni jamás lo hará, de suplantar o hacerse pasar por él, ni se considera representante, ni heredero de dicho club, posicionándose radicalmente en contra, y condenando a cualquier otro club que hubiese intentado o intentase realizarlo». De hecho, el próximo rival del representativo no juega como local en el históico estadio El Helmántico, ni sus jugadores visten como lo hacía la Unión.

«El club utilizará en su indumentaria habitual los colores blanco y negro, pero nunca podrá llevar la combinación de camiseta blanca y pantalón negro, ni el escudo, o imitación del escudo de la UDS, ni su himno de manera oficial», subrayan en el articulado que detalla su idiosincrasia. Más elocuente es el punto sexto de los Estatutos, donde advierten de que «en caso de cambio de nombre ninguna de las palabras que lo formen podrá ser Unión , o de forma más general no podrá ser un nombre que desemboque en que al club se le denomine La Unión o el Salamanca llevando a equívocos entre su identidad y la de la institución histórica a la que honra. Tampoco utilizan las iniciales UDS.

Los detalles

Ysi curioso es que un club nazca para honrar a otro, todavía más sorprendente es que el Unionistas logre gestionarse de la forma en que lo hace. «El club fomentará el espíritu democrático y se regirá bajo la modalidad de un socio, un voto. Quedando así en manos de aquellos unionistas que quieran participar en él, siempre y cuando la normativa no obligue a cambiar esta modalidad para poder competir en categorías superiores».

Lo explica –en conversación con EL DÍA– el director deportivo de la institución, cuya propia trayectoria constituye también un caso singular, pues fue capitán del Unionistas (en Tercera División) antes que alto cargo del club al que ahora representa. «Nuestro mayor activo son nuestros socios, nuestra gente», expone Antonio Paz. «La nuestra es una historia merece la pena conocer y vivir desde dentro», añade el exfutbolista, quien considera «un honor» que en su corta vida ya hayan pasado por las filas del cuadro charro algunos jugadores tan ilustres como Cris Montes o Jesús de Miguel, ahora ambos en el Tenerife. «Si pudiera fichar a alguien de nuestro próximo rival, sería uno de ellos dos», sugiere.

Paz explica que, como en cualquier club que se rija por otro modelo, «obviamente hay una directiva que elige a los profesionales y, a su vez, éstos últimos toman las decisiones del día a día». Ahora bien, puntualiza que todas las grandes determinaciones que se han adoptado en las entrañas del club han pasado por el tamiz de los aficionados. «Ellos mandan», dice el alto cargo salmatino, que encabezará la expedición del Unionistas en el Heliodoro Rodríguez.

Adversidades

La historia de resistencia frente a las adversidades y ese espíritu de refundación que hay en su propia existencia también está muy presente en el relato de la presente campaña, que está siendo una batalla constante contra los infortunios. «Nos ha pasado de todo», dice Paz. Desde la salida del entrenador Oriol Riera –traspasado al fútbol croata– al cabo de la tercera jornada a «la sorpresa mayúscula» que supuso el caso de Gabri Palmero, inhabilitado por la FIFA, y que les abocó a fichar fuera de mercado a otro atacante.

El equipo salmantino comenzó esta temporada en Primera Federación con tres derrotas en las tres primeras jornadas disputadas. Perdió 0-1 ante Osasuna PRomesas en el debut, 1-0 en la segunda jornada sucumbió frente al Arenteiro y de Guadalajara salió con un incontestable 2-0. Dicho de otro modo, su primer gol tardó en producirse y llegó en la jornada cuarta. Pero es que además tuvieron que hacer frente a un desmadre interno, con una salida nocturna de varios futbolistas hasta altas horas de la madrugada después de una de estas derrotas. Este acto de indisciplina fue considerado «una falta a las normas establecidas por la entidad».

Como respuesta, el director general del club blanquinegro, David Alonso Mata, mantuvo una charla con toda la plantilla en el vestuario para recordar la importancia de cumplir con las reglas de disciplina interna, buscando reconducir la situación y evitar futuros incidentes. Desde dentro del equipo, el jugador Aarón Piñán ha querido dar el asunto por zanjado. «Está más que hablado. No hay ningún rencor dentro del vestuario y son cosas menores, estamos todos para ayudarnos».

Según dice Paz, no es Unionistas un equipo cuya vida discurra en medio de la intrascendencia, como sí puede ocurrir en otras plazas de Primera RFEFdonde la repercusión mediática de sus clubes es ínfima. En el entorno del club, ha habido quien ha afilado el lápiz tras los primeros malos resultados.«Unionistas ha llegado tarde y mal al mercado de fichajes, con una plantilla de menor nivel que en campañas anteriores y que de momento no ha demostrado su compromiso en el terreno de juego. ¿Lo mejor? Que queda tiempo para dar un volantazo y recuperar su sitio, aunque para eso hay que dar un rodeo», describe el periodista Chema Díaz. La remontada comenzó ante el Mérida (2-0). Ahora, quieren cumplir su sueño de profanar el Heliodoro. n