Jesús de Miguel no se va: las palabras que revelan su compromiso total con el CD Tenerife

No hay alarma ni motivos para la preocupación con Jesús de Miguel Alameda. Pese a su extraordinaria racha de goles (siete tantos en siete jornadas) y su muy llamativo catálogo de goles, obtenidos casi de todas las formas posibles, el ariete madrileño subraya su «compromiso al 100%» con el CD Tenerife y cierra la puerta a un posible giro de los acontecimientos en el momento de reabrir el mercado.

El ex del Castellón fue tajante y negó que haya razones para que la afición pueda inquietarse. «Para nada», zanjó el máximo artillero del representativo, quien negó que haber venido a la Isla fuese «un paso atrás». Más bien al contrario, dijo haber hallado en el Tenerife «un proyecto ganador y ambicioso», por el que se decantó desde el primer momento que surgió la oferta blanquiazul.

«Tenía un año más de contrato con el Castellón y por eso fue difícil la operación, pero yo tenía claro que quería venir», indicó respecto a su llegada, que empezó a forjarse incluso antes de que acabase el curso anterior. Ya para entonces se dieron los primeros contactos e incluso «el intercambio de información con el club»para abordar su fichaje, que finalmente se dio. «Estamos encantados aquí, tanto mi familia como yo. Después de unos primeros días complicados por la mudanza y la adaptación, ahora va todo muy bien», adujo Demi, como así le llaman.

Siempre en clave grupal y poniendo los intereses colectivos por delante de los individuales, aseveró el 9 blanquiazul que sus méritos «se dan gracias a que hay compañeros que ponen bien el balón para que luego el delantero lo remate». En todo caso, remarcó que el principal logro de los ya rubricados por el Tenerife está en haber devuelto el entusiasmo a la grada.

Sus declaraciones

«Provocar esa ilusión en la gente es un orgullo para nosotros. La conexión de la afición con el equipo es impresionante, tanto en el Heliodoro como también fuera. Eso es lo que nos hace salir a cada partido 100% motivados y siempre con el objetivo de los tres puntos», explicitó. Al preguntársele por qué ahora está dando un nivel muy superior al del curso pasado, respondió que «De Miguel no ha cambiado, sigue siendo el mismo»; pero sí admitió que los índices de confianza han variado y ahora le permiten atreverse a hacer más cosas. Como el gol al Castilla, que ubicó entre los más complejos y meritorios de los siete que ha materializado hasta la fecha.

«Esa confianza te la genera el cuadro técnico y también el grupo que hay. Se ha completado una plantilla muy buena, en la que todos confiamos los unos en el otro. Eso es clave para que se estén dando los resultados que nos mantienen arriba», replicó. «Hemos venido muchas piezas nuevas, pero hay buen grupo y mucha unidad; esa es la cualidad esencial para optar a grandes objetivos», fue otro de sus mensajes. Para De Miguel, el Tenerife ha logrado reunir «un conjunto humilde pero competitivo; y lo más importante, muy trabajador».

Pasado unionista

El próximo objetivo para el madrileño es hacer gol también contra uno de sus exequipos, Unionistas de Salamanca. «Si marco, ya buscaremos alguna forma más discreta de celebrarlo», bromeó en voz alta. Además, significó que le ha sorprendido el nivel que ha encontrado en algunos jugadores a los que no conocía. Como ocurre con todos los profesionales de nuevo cuño que aterrizan en el Tenerife, le ha impactado el grado de ascendencia de Aitor Sanz. «Asu edad y con su veteranía, es el que más corre;entonces, eso supone un ejemplo y una inspiración para el resto. Además, nos mantiene concentrados y alerta siempre», explicitó. Sobre Nacho Gil, destacó su capacidad para asistir y hacer mejores a los demás.