Jeremy Jorge solo piensa en seguir en el CD Tenerife: el estímulo para no rendirse

Enero queda muy lejos y no hay nadie, que se sepa, que en los adentros del CD Tenerife esté pensando en una salida. TampocoJeremy Jorge, que ha encontrado el mejor estímulo posible con su convocatoria y posterior debut en el partido del domingo en Cáceres. «No fue el escenario perfecto para enseñar de lo que es capaz, por cómo estaba el césped, pero ya al menos ha tenido premio», apunta su agente, Iñaki Espizua, el mismo de Aitor Sanz.

«Sin duda ninguna, se ha quitado un peso de encima», cuenta sobre el profesional grancanario, que aterrizó por sorpresa en el Tenerife –no era un fichaje esperado– y lo hizo con ficha sub 23, proveniente del Getafe. «Cuando firmamos sabíamos que no iba a ser tarea fácil, eso lo teníamos muy presente. Estamos hablando del CD Tenerife, no de un club cualquiera. El objetivo está claro, ganar todos los partidos y lograr así el cambio de categoría», relata el veterano representante. Además, subraya que Jeremy ha tenido que adaptarse a una nueva realidad. «El giro para él es imponente, porque venía de un equipo filial y esto es otra historia», añade.

Lo que dice su entorno

Sea como fuere, confía el entorno de Jorge en que el duelo del Príncipe Felipe suponga un punto de inflexión después de varias semanas consecutivas a cero, muchas veces incluso sin ir convocado. «Cuando coges premio, es bueno para todas las partes. Nuestro objetivo es que Jeremy sea un jugador que pueda aportar cosas al equipo. Apartir de ahí, tiene un grandísimo entrenador y estoy absolutamente convencido de que le va a sacar el mayor rendimiento del mundo y le va a ayudar a ser útil para el proyecto», dice Espizua. En cuanto a la noticia de su presencia en lista para el duelo frente al Cacereño, cree el agente que es la consecuencia del trabajo bien hecho. «Todo esto viene a través del sacrificio, de la perseverancia y de haber entendido donde está. Tiene una competencia enorme en su demarcación;hay buenísimos nombres popios en plantilla este año, y aún así el míster ha optado por darle minutos».

«Situaciones como la del domingo le van a aportar serenidad y por supuesto una motivación extra para seguir en el camino, perseverando, que nadie dijo que fuera fácil», añade, para descartar a continuación que hayan pensado en una salida en enero. «En la medida que lo da todo en los entrenamientos y si sigue trabajando como tiene que hacerlo, hallará recompensa», afirma Espizua. En cuanto a la trayectoria y progresión de Jorge, explica que «es un jugador que ha mejorado mucho en todas las facetas». En Getafe ya se percibió una progresión importante, dice el agente. «Cuando salió de las categorías inferiores del Real Madrid marcaba diferencias, era rápido, intenso y muy disciplinado. Tiene mucha calidad, ahora tiene que demostorla».