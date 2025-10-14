Marc Mateu, en la pausa más larga de su carrera

Marc Mateu (35), el primer fichaje anunciado por el Tenerife el pasado verano, debutó como futbolista blanquiazul en un partido oficial en la jornada inaugural de la temporada 2025/26, en Guadalajara. Participó de principio a fin, cumpliendo con todos los pronósticos, o con la mayoría. Pero no repitió en la siguiente cita. El 6 de septiembre, el mismo día de la apertura del curso en el Heliodoro Rodríguez López, con el Mérida como rival, el club publicó un parte médico en el que informó que el valenciano había sufrido un esguince de tobillo.

El lateral zurdo se perdió ese encuentro y los cinco siguientes. Y tampoco está claro que vaya a estar disponible con vistas al duelo con el Unionistas de este sábado.

Pocos antecedentes

En la larga trayectoria profesional de Mateu, una pausa obligada tan duradera es toda una novedad. Su recorrido está repleto de partidos disputados y de minutos. En su carrera apenas hay interrupciones por problemas físicos de cierta relevancia, más allá de casos puntuales que casi son inevitables. La excepción más cercana en el tiempo es la que condicionó un tramo central de su segunda temporada en el Huesca, la 22/23. El motivo, una dolencia en el sóleo de la pierna derecha. Pero no pasaron más de cuatro jornadas sin que fuera citado o tuviera minutos. Cuando recuperó el tono, retomó la rutina de ser protagonista en el campo.

Cuatro campañas antes también tuvo que parar durante un mes siendo futbolista del Numancia. En esa ocasión, la causa fue una pequeña rotura fibrilar. Al final, no estuvo apartado de la competición más de cinco jornadas.

Más o menos lo mismo que en el curso 14/15. Su condición de titular habitual en el Villarreal B tuvo un paréntesis de seis partidos.

Cervera, pendiente

En referencia a la situación de Marc, el entrenador Álvaro Cervera reconoció en su día que la evolución de la recuperación no estaba teniendo la fluidez prevista. "Lo único que puedo decir es que le han hecho pruebas que reflejan que va mejor, pero otras veces parece que da pasos atrás", indicó sin entrar en más detalles. "No puedo decir por qué, ya que no lo sé", aclaró. El técnico insistió en apuntar que "todo iba para delante, pero hubo un momento en que la cosa fue un poquito para atrás". Cervera aseguró que los médicos sí tenían claro el diagnóstico y se mostró convencido de que el tratamiento era adecuado pero, "por lo que sea, su tobillo no reacciona como los demás y están buscando soluciones para que el proceso siga hacia delante y no haya ningún parón".

Más adelante, en la víspera del viaje a Cáceres, confirmó que Marc ya había iniciado la "fase de recuperación" de la lesión. "Todavía no ha entrenado con nosotros, pero esperamos que la semana que viene empiece poco a poco", señaló refiriéndose a la puesta a punto para el encuentro con el Unionistas, iniciada este martes con la primera práctica en la Ciudad Deportiva.

Álvaro no ocultó que Mateu estaba "fastidiado" por el contratiempo provocado por una lesión que es "el pan de cada día" de los futbolistas. "Es de lo más normal en este juego", advirtió. "Y todos pensábamos, incluido él, que iba a ser leve, pero, por lo que sea, se ha alargado", lamentó el entrenador.

La cobertura de Zoilo

Lejos de buscar alternativas menos naturales, Cervera optó por la vía más práctica aprovechando los recursos de la plantilla. En la segunda jornada completó la alineación con el otro especialista en el puesto, Ander Zoilo, que fue el encargado de cerrar el costado izquierdo de la defensa en los encuentros con el Mérida, Pontevedra, Ourense, Real Madrid Castilla, Zamora y Cacereño. Además de ser titular en todas esas citas, el guipuzcoano completó cada una menos la que tuvo lugar en Pasarón el 14 de septiembre. Esa tarde fue sustituido por Javi Pérez y el multiusos David pasó a la izquierda