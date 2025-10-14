Cris Montes y Jesús de Miguel, blanquiazules unidos por el Unionistas

El Unionistas CF es un club joven. Fue fundado en 2013 por aficionados de la histórica UD Salamanca, que quebró ese mismo año y desapareció justo después de ser uno de los rivales que tuvo el CD Tenerife en la temporada del ascenso a Segunda División conquistado con Álvaro Cervera en el banquillo.

Adía de hoy, el Unionista todavía se considera un equipo constituido como homenaje al que representó durante tanto tiempo a la provincia castellana. Viste con los mismos colores –no con la camiseta blanca y el pantalón negro, sino con la parte superior dividida en vertical– y, en cierto modo, ha ido cubriendo el hueco que dejó la entidad con sede en el estadio Helmántico –juega como local en el Reina Sofía–. Es más, con el paso de los años –no muchos– ha logrado crear su propia identidad hasta convertirse en la referencia, principalmente por ser el equipo salmantino que compite en la categoría más alta: el Salamanca UDS está en Segunda Federación.

En 2018 subió a Segunda B y lleva en Primera RFEF desde que se creó esta categoría, es decir, desde la temporada 21/22. Aunque estuvo cerca un par de veces, no llegó a clasificarse para las eliminatorias que conducen a Segunda –en la 20/21 sí participó en una fase de grupos que inventó la RFEF para reorganizar los calendarios en los tiempos del coronavirus–.

De Chipre a Salamanca

Dos de los integrantes de la plantilla del Tenerife fueron partícipes de una parte de la corta vida del Unionistas. Cris Montes estuvo una temporada y media, desde la ventana de invierno de 2021, y Jesús de Miguel, el mismo tiempo, pero a partir del verano de ese año.

El tinerfeño fue uno de los refuerzos que realizó el Unionistas en el citado mercado de enero. Avalado por su entrenador, Hernán Pérez, con el que ya había coincidido –en el Langreo–, Cris aprovechó para volver a España tras jugar en Chipre, en el Omonia Nicosia y el Nea Salamina. En medio curso disputó 15 partidos y marcó un gol. En la temporada siguiente, ya con De Miguel como compañero, llegó a intervenir en 36 encuentros, incluyendo dos de Copa. Su producción ofensiva fue de seis tantos y tres asistencias. Fue entonces cuando Manu Guill, director deportivo del Eldense –ahora del Tenerife–, le echó el ojo y pidió su fichaje. Así puso fin a su vínculo laboral con el Unionistas.

Lanzadera para De Miguel

Para De Miguel, el Unionistas fue algo así como una plataforma de despegue. Ya había asomado en Segunda B con el Navalcarnero –17 partidos y cuatro goles en la Liga 20/21–, pero con la escuadra salmantina empezó a llamar verdaderamente la atención. Sin ser titular fijo –20 actuaciones de inicio en 36 encuentros–, aportó doce tantos y tres asistencias en una campaña, la 21/22, en la que el Unionistas se quedó a un solo punto de acceder al playoff de ascenso.

Jesús de Miguel, con el Unionistas. / Unionistas

En el curso posterior, Jesús no pudo ofrecer el mismo rendimiento –un tanto en 17 jornadas–, pero sí entró en la historia del club por ser el protagonista de su traspaso más caro. En el plazo de altas y bajas de enero de 2023, el Castellón –también de Primera RFEF–, pagó 145.000 euros por su contratación. Con esa operación cambió un uniforme blanquinegro por otro, y también de grupo dentro de la categoría. La nueva equipación le sentó muy bien. De hecho, completó esa temporada con seis tantos, dos en las eliminatorias para subir a Segunda –los de Castalia superaron al Deportivo pero no al Alcorcón–. En la 23/24 progresó hasta los 16 goles y cinco asistencias para ayudar en la consecución del campeonato y de la plaza de ascenso directo, en un curso en el que el equipo castellonense llegó a la última jornada con 82 puntos.

El Tenerife volvió a unir los caminos de dos futbolistas que compartieron vestuario en el Unionistas. De Miguel está sobresaliendo por su acierto en el remate:con siete dianas es el máximo anotador blanquiazul. Cris, que fue el penúltimo en unirse al plantel, se estrenó como titular en la reciente visita al estadio Príncipe Felipe.