¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?

La evolución del Grupo 1 de Primera RFEF, con siete jornadas ya consumidas, da para echar un vistazo a las cuatro anteriores ediciones de la competición –con este nombre– y buscar pistas que sirvan para imaginar el futuro que le espera a un CD Tenerife que ha recorrido el tramo inicial del calendario con seis victorias y un empate; en ese orden. ¿Cuántos equipos cubrieron esa etapa con la misma puntuación? ¿Ascendieron todos?

No existen precedentes de participantes con un pleno de puntos en las siete fechas de apertura. Pero sí cinco equipos que, como el Tenerife, se presentaron en la octava parada con 19 unidades. Esa media decena de excepciones arroja un balance de tres conjuntos que cruzaron la meta como campeones de grupo, otro que subió de categoría siguiendo la ruta del playoff y uno que se quedó a las puertas al terminar sexto. O sea, un poco de todo, pero con mayoría de ejemplos que invitan a pensar que el Tenerife va por el camino correcto para alcanzar su objetivo.

El ejemplo del Villarreal B

El orden cronológico pone por delante la referencia del Villarreal B en el ejercicio 21/22, el que sirvió para inaugurar la Primera RFEF. La escuadra entrenada por Miguel Álvarez estableció un ritmo muy alto al principio –en las nueve primeras jornadas, ocho triunfo y un empate– y lideró la clasificación tras la disputa de los siete primeros partidos con 19 puntos, igual que el Tenerife, incluso con un margen más amplio con el segundo (+6). Pero a la larga se vio superado por el Andorra, que fue el que subió como campeón. El filial tuvo que seguir el camino largo como segundo clasificado, y no le fue mal. Superó a la UD Logroñés y al Nástic –con cruces a partido único– y pudo dar el salto a Segunda.

Dos empatados a 19 puntos

Un año más tarde se produjo un caso único, un empate a 19 puntos entre los dos mejores del Grupo I en la séptima jornada, el Racing de Ferrol y el Linares. Los coruñeses, con Cristóbal Parralo al frente, llegaron a ceder el primer puesto en alguna fase del calendario, pero reaccionaron a tiempo para cerrar el curso como líderes, con un punto de diferencia con el Alcorcón, su principal competencia. En cambio, el Linares fue perdiendo gas y terminó sexto, a un paso de acceder a la promoción. De hecho, el quinto, el Celta Fortuna, sumó los mismos puntos, 59, y sí disputó el playoff.

La temporada 23/24 también ofrece una conexión útil con la situación actual del Tenerife, la de un club que adelantó trabajo al principio con un saldo de 19 puntos de 21 posibles, el Castellón de Jan Dirk Schreuder, un equipo en el que fueron titulares habituales Josep Calavera y Jesús de Miguel –16 goles–, y que mandó en el Grupo 1 con autoridad, de principio a fin. Tanto que incluso le llegaron a sobrar varias semanas de competición. Selló su pasaporte hacia LaLiga Hypermotion con 82 puntos, por los 77 a los que llegó su más cercano perseguidor, el Córdoba. Ese Castellón perdió por primera vez en la décima fecha, en el campo del San Fernando, y solo se vio superado en el marcador en siete partidos más –los dos últimos, cuando ya estaba ascendido–. Su peor racha coincidió con la parte inicial de la segunda vuelta –pasó por un bache de ocho puntos de 21–. Pero la superó con solvencia y completó la obra igualando el récord de puntuación en una temporada que había dejado el Racing de Santander en 2022 (82).

La Cultural, por goles

Las enseñanzas del pasado incluyen el imponente arranque de la Cultural y Deportiva Leonesa en la 24/25. La clasificación correspondiente a la séptima jornada de entonces es un calco de la que tiene ahora al Tenerife como líder. El equipo leonés también había acumulado 19 puntos y contaba con un colchón de cinco con el siguiente de la tabla, el Barakaldo –también con el Andorra–. Los leoneses continuaron con esa inercia, con algún que otro momento de sequía, y llegaron a la trigésima primera jornada con una ventaja de ocho puntos sobre la Ponferradina. A esas alturas, nadie dudaba de que terminaría asegurándose el ascenso como campeón. Y lo logró; los pronósticos no fallaron. Pero no le resultó tan fácil como parecía. De los siete últimos partidos, la Cultural solo ganó dos. Al final consiguió escapar de Primera RFEF gracias a la diferencia de goles particular con la Ponferradina después de igualar en puntuación con el club de El Toralín. A la Cultural le valió un empate en el estadio Reino de León ante el Andorra en la última fecha.

Lo que viene

Después de terminar un partido sin ganar por primera vez esta temporada –o-o con el Cacereño–, el Tenerife recibirá este sábado al antepenúltimo, el Unionistas de Salamanca, un equipo que todavía no ha sumado a domicilio. A continuación, el viernes 24, los de Álvaro Cervera visitarán a un Barakaldo que trata de seguir conectado con el grupo de aspirantes a moverse en los puestos de promoción. Luego, con el compromiso de Copa del Rey en medio –ante el Alcalá, fuera–, subirá el nivel de exigencia en La Malata con el Racing de Ferrol.