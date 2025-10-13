Aitor Sanz, a un paso del récord de un blanquiazul histórico

Sobre el irregular terreno del estadio Príncipe Felipe y frente al Cacereño, Aitor Sanz añadió un partido más a los muchos que lleva como futbolista del Tenerife. Y no fue uno cualquiera. Elevó su cuenta a 386 para quedarse a solo uno de empatar con Toño Hernández y subir al segundo escalón de históricos del club blanquiazul, dentro de una lista que sigue estando encabezada por Alberto Molina. El emblemático defensa de la década de los 60 y la primera mitad de los 70, detuvo su contador en 413 participaciones en encuentros de competición. Teniendo en cuenta que la diferencia entre Sanz y Molina es de 27 actuaciones y que a la temporada 25/26 todavía le quedan 31 paradas, sin contar la Copa del Rey ni un hipotético playoff de ascenso, queda abierta la posibilidad de que el actual capitán de la plantilla pueda llegar a lo más alto.

En circunstancias normales, así será. Principalmente por ser un jugador esencial para Álvaro Cervera, que fue el técnico que lo recibió en 2013 cuando dio el paso de dejar el Real Oviedo para fichar por el Tenerife, con Quique Medina en la dirección deportiva y el representativo de regreso a Segunda División. El 18 de agosto de 2013, en Santo Domingo, el estadio del Alcorcón, Aitor hizo por primera vez lo que acabaría repitiendo casi cada semana, ser titular y jugar todos los minutos. Ese fue su papel con Cervera y también con otros entrenadores que fueron pasando por el banquillo del club tinerfeño, Raúl Agné, José Luis Martí, Aritz López Garai, Rubén Baraja, Fran Fernández, Luis Miguel Ramis, Asier Garitano... Con todos menos con Joseba Etxeberria, José Luis Oltra y Luis César Sampedro, pero no por el deseo de los entrenadores, sino por el tiempo que pasó el mediocentro sin competir por una lesión –el tramo final de la 17/18 y toda la 18/19–. También debieron echar en falta su presencia en el campo Óscar Cano y Pepe Mel durante la primera vuelta de la campaña 24/25, la de la caída a Primera RFEF. Hace un año, un problema físico tuvo a Sanz de baja hasta enero. Regresó para ayudar a Cervera a intentar evitar el descenso.

330 como titular y 230 completos

La trayectoria de Aitor como jugador del Tenerife se resume con su intervención en 356 partidos de Liga de Segunda División –330 como titular y 230 completos–, ocho de promoción de ascenso a Primera –ocho y siete–, seis de Primera RFEF –seis y tres– y 16 de Copa del Rey –once y siete–. Y sin ser su especialidad, ha aportado once goles, el último, en octubre de 2022 en una visita a Leganés.

Fijo para Cervera

Lo más normal es que siga avanzando y que el sábado que viene, en el encuentro con el Unionistas en el Heliodoro, alcance a Toño. No es ningún secreto que para Cervera es una pieza fundamental en su esquema de juego. "Por su veteranía y experiencia, y también por su trayectoria en el club, nos ayuda en todo", reconoció la última vez que habló sobre un futbolista que cumplió 41 años el pasado 13 de septiembre. Y por si había alguna duda, el técnico aclaró que nunca se fija si Sanz "juega bien o mal". "Si está bien y el partido lo necesita, lo ponemos a jugar, porque siempre cumple su función, la que se le pide", aseguró Álvaro con el convencimiento de que si falta el 16, "a veces parece que el equipo está desajustado".

Es el alto concepto que tiene el entrenador de un mediocentro que, en su momento, cuando hizo las maletas para viajar a la Isla por primera vez, no pensó que iba a establecer una relación tan estrecha con el Tenerife. "Este es el club de mi vida», admitió antes de comenzar su decimotercera temporada como blanquiazul, tras firmar la renovación de su contrato, porque «no le podía decir que no" a los dirigentes ni al técnico. Aitor no quería despedirse así, con la amargura de un descenso. Echando la vista atrás, Sanz recuerda que en el verano de 2013 aceptó la oferta del Tenerife por dos temporadas sin saber "si iba a aguantar la primera". Y mucho menos, que doce años más tarde iba a estar a un paso de convertirse en el segundo futbolista con más partidos jugados en la historia del club, con la posibilidad de cazar al de mayor recorrido de todos, Alberto Molina.

Toño, tres ascensos, la UEFA...

Habrá que ver si se produce ese relevo. De momento, sí parece claro que Aitor se pondrá a la altura de la marca que dejó Toño el 18 de junio de 1995, en la última jornada de la campaña 94/95, con el Tenerife consolidado en Primera y Vicente Cantatore a los mandos del equipo. En San Lázaro, ante el Compostela, Hernández sustituyó a Carlos Aguilera para vivir sus últimos minutos como futbolista del Tenerife. Su debut había tenido lugar en el estadio de la Cultural y Deportiva Leonesa el 19 de diciembre de 1982 por decisión de José Ramón Fuertes, en un duelo de Segunda B. A partir de ahí, tres ascensos, dos a la división de plata (1983 y 1987) y uno a Primera (1989) y, entre otras cosas, dos participaciones en eliminatorias de la Copa de la UEFA, ambas en el curso 93/94, el liderado por Jorge Valdano y Ángel Cappa. Fue titular en el Tenerife-Auxerre y en la visita de los isleños a la Juventus. Antes y después vivió desde dentro 152 encuentros en la máxima categoría. De un gran capitán a otro.