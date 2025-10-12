Álvaro Cervera: «Esto no ha sido un partido de fútbol»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, se mostró ayer muy molesto con el estado del verde, que condicionó por completo el desarrollo de la contienda. «Esto no ha sido un partido de fútbol», denunció el técnico de los blanquiazules, quien se mostró satisfecho con el resultado final. «Hemos salido vivos; que nadie piense que vamos a ganar todos los partidos, porque no vamos a hacerlo», enunció tras el 0-0, que en todo caso deja al representativo invicto tras siete jornadas de competición.

«En la primera mitad no hemos estado mal; en la segunda, ellos han estado mejor. Ese es el resumen del partido. Empezamos moviendo el balón de lado a lado, hemos sacado algún centro y algún córner. Eso ya no ha ocurrido en la segunda, cuando ellos sí han tenido más fe y han sabido jugar», relató el preparador visitante, quien a continuación emitió sus quejas sobre el deplorable estado del terreno de juego.

«Esto no es fútbol, en este campo solo se podía jugar a no cometer errores. Para mí, esto no ha sido un partido de fútbol, al menos lo que yo conozco como un partido de fútbol», declaró. «Espero no jugar ningún partido parecido a éste; lo importante era salir vivos y lo hemos hecho. Podíamos haber ganado en la primera mitad, igual que en la segunda hemos podido perder, así que nos vamos contentos», reiteró. A renglón seguido, se le preguntó qué le había faltado a su equipo para obtener un resultado mejor. «Nos ha faltado jugar en un campo en mejor estado», fue su sucinta respuesta.

En cuanto al rival, que jugó con cinco defensas, no mostró sorpresa alguna por el planteamiento diseñado por su homólogo en el conjunto local. «Ya habíamos jugado contra una defensa con tres centrales frente al Ourense», recordó. «Pero si alguien cree que lo aconsejable es jugar con un campo así, permíteme que yo no esté de acuerdo», apuntó después.

En relación a su elección para las sustituciones de la segunda mitad, explicó el porqué de los minutos de Fabricio. «Es un chico que tiene gol. Como delantero suele hacer esfuerzos a las espaldas de los laterales, pero no había manera de que la metiéramos donde él estaba. Hemos atacado y defendido mirando a nuestra portería; no nos hemos adaptado a las circunstancias, quizá ellos sí», explicó el míster. Además, comentó con detalle algunas de las determinacione que adoptó en la confección de la lista de convocados. «La baja de Alassan era por darle un poco de descanso. Pensábamos que el partido necesitaba un poco de habilidad con la pelota, de ahí la apuesta por Cris Montes», reseñó.

Por otro lado, se refirió a la secuencia del gol que no subió al marcador en la primera mitad, pese a que el balón de Enric acabó en la red. «A mí no me dicen que no hay ninguna imagen clara. El árbitro en directo pita mano, y como no había más tomas, se queda con lo que pita en el campo», dijo.

Para acabar, subrayó que «es normal que haya gente decepcionada porque aspira a que su equipo gane todos los partidos» –como había hecho hasta la fecha– pero comentó que es muy difícil, o casi imposible, que se salden con triunfo todas las semanas. «Que nadie piense que vamos a ganar todos los partidos; de aquí, salimos vivos», cerró.