El Tenerife, contra la incertidumbre de los invictos

La duda, por buscar alguna, está en saber cuándo dejará de ganar el Tenerife. Como quien se prepara para recibir una noticia no deseada o se cura en salud. ¿Será en Cáceres este domingo (20:00)? ¿Dentro de seis días ante el Unionistas? Las reglas de juego no establecen ningún límite, pero la lógica de la competición indica otra cosa: suele ser la primera en avisar.

Después de un pleno de 18 puntos, bajar el ritmo el día menos pensado sería un mal menor, aunque pueda existir algo de incertidumbre ante lo desconocido, a qué pasará después. Cervera ya aclaró que es una inquietud que, en el caso de existir, solo circula por el entorno, que de puertas adentro hay tranquilidad, convencimiento de que un resultado adverso, cuando llegue, no apagará la dinámica. Debates de líder, de un invicto en seis jornadas. Ya lo quisieran otros.

Números únicos

Lo visto hasta ahora, con unos números únicos en un comienzo de temporada en Primera RFEF –la competición existe con este nombre desde 2021–, refuerza la condición de favorito del Tenerife en cualquier partido, dentro o fuera de casa. No solo por haberlo ganado todo, que es lo principal, sino por presentar un balance de 16 goles a favor y solo dos en contra. Los blanquiazules no han estado ni un minuto por detrás en el marcador. Pero luego están las inevitables rupturas de pronósticos. Y más en una categoría tan imprevisible –menos para el Tenerife, por ahora– como la Primera RFEF. Sin hacer suya la frase, Cervera recordó que cuantos más partidos consecutivos se ganan, más cerca se está de que pase justo lo opuesto.

A eso se aferra el Cacereño. A ser el primero. Es su día grande, con lo que eso representa. El Castilla ya puso en ciertos apuros al Tenerife, pese a llegar al descanso con 0-3. Y el Zamora rozó el empate en el Heliodoro en un encuentro en el que jugó casi todo el tiempo con un futbolista menos. En ambos casos, el desenlace fue el mismo, 1-3 y 3-1. Una cuestión de pegada, de ser superior individualmente en las áreas si, por momentos, el funcionamiento grupal no es suficiente.

¿El momento de cambiar?

Precisamente por lo segundo, el técnico ha reconocido que ya se ha planteado refrescar una alineación que, con la excepción de algún que otro cambio puntual obligado, lleva sosteniendo la racha desde la primera jornada, con una aportación creciente de los futbolistas que han salido desde el banquillo.

Lo que no está claro es que esa evolución vaya a llegar ya, en el Príncipe Felipe, un estadio renovado la reforma y con césped de estreno. Álvaro confía en saber anticiparse a los descensos de rendimiento que ha empezado a percibir –por desgaste, básicamente–.

Especulaciones aparte, continúa de baja de Marc Mateu –sufrió un esguince de tobillo después del primer partido, en Guadalajara– y no podrá participar Dani Fernández –está con la selección española Sub 18–. En el otro lado de la balanza aparece Aitor Sanz. El capitán faltó en el triunfo ante el Zamora por unas molestias musculares de las que se ha recuperado.