Noel López, el revulsivo favorito de Álvaro Cervera que "seguro" acabará jugando como titular

Noel López ya llama a la puerta de la titularidad en el CD Tenerife. El atacante gallego, penúltimo de los 15 fichajes veraniegos del representativo insular –detrás de él solo llegó Javi Pérez–, necesitó algo de tiempo para ponerse a tono tras su desembarco en la entidad tinerfeñista. Él mismo lo reconoció esta misma semana en EL DÍA que Álvaro Cervera tenía razón cuando, en La Palma y tras el último test de pretemporada, dijo que lo veía falto de forma: «Y era verdad. Le doy la razón. No llegué al Tenerife en buenas condiciones. Llegué con una muy evidente falta de continuidad y me hacía falta ir cogiendo minutos para encontrarme cómodo otra vez».

Ahora, y superadas las seis primeras semanas de campeonato, Noel se ha consagrado como un futbolista de la total confianza del técnico pese a que todavía no ha sido titular en ningún partido. ¿Cómo es posible? Muy sencillo de explicar. El canterano del Deportivo de La Coruña con pasado en el Real Madrid Castilla ha participado en todos los duelos ligueros del representativo. Empezando por Guadalajara (gozó de minutos pese a estar todavía lejos de su mejor versión), López ha disfrutado de protagonismo frente al Mérida, el Pontevedra, el Ourense, el Castilla y el Zamora.

Los números de Noel López en las seis primeras jornadas de Liga. / E.D.

Siempre desde el banquillo

Al margen del elenco de confianza del preparador (siete jugadores han formado en las seis alineaciones ligueras y cuatro en cinco de ellas), solo Calavera iguala en participaciones a Noel. El catalán, no obstante, fue titular el fin de semana pasado.

Precisamente ante al Zamora, el delantero reconvertido en extremo cuajó su mejor actuación con la camiseta del Tenerife. Intervino en la génesis de la jugada del 2-1 que marcó De Miguel y asistió a Nacho Gil en la acción del 3-1. Le dio al Tenerife la chispa que necesitaba cuando se atascó en la maraña defensiva del cuadro dirigido por Juan Sabas. Antes había asistido a Gallego en la victoria frente al Mérida y forzado un penalti en la visita del Ourense al Rodríguez López.

Ahora, integrado, físicamente a tope y con ese punto de finura clave en cualquier atacante, Noel apunta al once. Para que pudiera entrar, claro, alguien tendría que caerse. El ex de Osasuna Promesas ha sustituido a Gallego en una ocasión (el pasado sábado), a Nacho Gil en dos y a Alassan en tres. Precisamente es el canterano el que parece estar en la pugna con López por el puesto de extremo derecho. Gil es titularísimo y Cervera ya ha apuntado que es partidario de mantener la velocidad en uno de los dos costados. Es decir, Alassan o Noel.

Acabará jugando

El técnico, cuestionado al respecto en sala de prensa, destacó la capacidad que está teniendo el jugador para «cambiar los partidos» cuando sale desde el banquillo. «Seguramente quiere ser titular y trabaja para eso. Va entendiendo a la perfección qué es lo que queremos de él. ¿Qué acabará jugando? Seguro», declaró el míster.

La mala noticia para el futbolista de Silleda es que su concurso de partida no depende solo de su propia aportación, sino de numerosos factores que no dependen de él. «También de mí, del compañero que esté jugando, del tipo de partido... de muchas cosas», despachó el técnico.