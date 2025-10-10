Koko Ange: «Estoy muy feliz por volver a mi casa»

Koko Ange vuelve al CD Tenerife Femenino tras una breve experiencia en la liga saudí, en la que pasó menos de un año, para jugar al que perteneció en las ocho temporadas anteriores. Vistió la camiseta del representativo desde su llegada a la Isla en 2017, convirtiéndose en un auténtico referente dentro y fuera del campo.

La atacante marfileña se une de nuevo al proyecto blanquiazul con la ilusión de aportar su experiencia y liderazgo en esta etapa.

La futbolista partió hacia Arabia Saudí en diciembre del pasado año. Jugó su último partido defendiendo al Costa Adeje ante la Real Sociedad, en una derrota de las isleñas por 2-0 en tierras vascas. Emprendió el viaje hacia el fútbol árabe por la propuesta que le pusieron sobre la mesa al club y a la propia jugadora, con unas condiciones que le aseguraban sostener el futuro de su familia.

Koko manifestó en su despedida: «Tenerife siempre será mi casa. Volveré». Y así ha hecho. Menos de un año después, ha vuelto a hacer las maletas para aterrizar en la Isla y seguir formando parte de un proyecto que anima a pensar que el Tenerife será de los equipos punteros en la Liga F Moeve, aunque para eso todavía quede camino por recorrer y mucho trabajo por hacer.

Este fichaje no es solo deportivo sino también anímico. Se trata de una jugadora que conoce bien la casa, que también está al tanto de la dinámica de trabajo de Eder Maestre y que ha compartido experiencias con numerosas jugadoras de la plantilla.

«Es una referencia en el vestuario, un emblema para la afición y vamos a ganar mucho con su fichaje» - Sergio Batista, presidente del Costa Adeje

Es decir, es un refuerzo que no necesita tiempo de adaptación y que, seguramente, entrará rápido en los esquemas del equipo y servirá de mucha ayuda para todas aquellas jugadoras que están empezando a crear su historia en este club.

Durante el acto de presentación, desarrollado en Egatesa, Koko se mostró emocionada por regresar a un club que considera su casa: «Venir a Tenerife es como regresar a casa». «Estoy de nuevo con mi familia, con muchas ganas y felicidad de volver al club», dijo.

La futbolista también tuvo palabras de agradecimiento hacia los aficionados y la entidad, y comentó que siempre se ha sentido «muy querida» en la Isla. «Junto con la afición esperamos vivir una gran temporada», añadió Koko.

Por su parte, el presidente del Costa Adeje, Sergio Batista, valoró el regreso de la jugadora y destacó su importancia histórica para el club: «Koko Ange representa muchos de los valores que queremos transmitir», declaró.

«Es una referencia en el vestuario, un emblema para la afición y creo que deportivamente vamos a ganar mucho con ella sobre el campo», añadió el dirigente.

Con su regreso, el CD Tenerife Femenino refuerza su plantilla con una futbolista de gran trayectoria, compromiso y vínculo con la entidad, reafirmando de esta manera la apuesta por un modelo que combina talento, identidad y continuidad. Su estreno podría llegar mañana ante el Eibar.