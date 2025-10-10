Ni cantinas ni asientos de plástico: así es la zona visitante del estadio Príncipe Felipe que ocuparán los aficionados del CD Tenerife

El estadio Príncipe Felipe de Cáceres cuenta con uno de esos rincones que conquistan a cualquier aficionado, una barra de bar en plena grada que convierte cada partido en una auténtica fiesta. Aunque muchos estadios disponen de zonas de restauración o cantinas en espacios habilitados, el CP Cacereño ofrece una experiencia distinta. Por eso, cuando los seguidores del CD Tenerife vayan a pedir algo, no se perderán ni un segundo del encuentro.

Su barra al aire libre, similar a las que se montan en verbenas y fiestas populares, permite disfrutar del encuentro con un refresco o snacks en la mano y el ambiente cercano que caracteriza al fútbol más auténtico. Este lugar de la grada seguro que será frecuentado por muchos seguidores chicharreros que acudan al partido.

Una grada sin asientos y una barra metálica, puro fútbol

El aficionado chicharrero Julio Escobar (@JulioEscobarTF) compartió en redes sociales una imagen del recinto, en la que se aprecia una barandilla metálica con publicidad de Heineken y una sombrilla colocada tras ella, que permanecerá cerrada al disputarse el partido en horario nocturno. Una estampa que refleja el encanto y las carencias de un estadio que respira historia y tradición futbolera.

Sin embargo, pese a esta estampa, las personas que vayan a ver el partido no podrán consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas. La Ley del Deporte prohíbe la introducción, la venta y el consumo de estos productos en recintos deportivos, salvo en los palcos y áreas privadas. Sin embargo, si se venderán patatas, gusanitos, refrescos y agua.

La zona visitante del estadio Príncipe Felipe es una de esas que evocan el fútbol de toda la vida, con un ambiente tan antiguo como auténtico. En este sector del campo no hay asientos instalados, por lo que los aficionados deberán sentarse directamente sobre el cemento o seguir el encuentro de pie, una imagen ya impensable en categorías superiores, donde la normativa de seguridad de la UEFA prohíbe este tipo de instalaciones.

A diferencia de otras áreas del estadio, que sí cuentan con butacas de plástico convencionales, la grada visitante mantiene su aspecto original. Este domingo, los hinchas del CD Tenerife vivirán una experiencia única, más propia del fútbol regional, en una noche en la que se esperan 19 grados de temperatura en Cáceres. Los aficionados tendrán que animar al CD Tenerife en una de las zonas visitantes más extrañas de Primera Federación.