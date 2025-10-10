CP Cacereño - CD Tenerife: cuándo es, horario y cómo ver la jornada 7 de la Primera Federación Versus E-Learning

El CP Cacereño y el CD Tenerife se medirán este domingo 12 de octubre a las 20:00 horas (hora canaria) en un duelo que pondrá a prueba el gran inicio de temporada del conjunto dirigido por Álvaro Cervera. El Príncipe Felipe será el escenario de uno de los desplazamientos más exigentes del curso por las circunstancias que rodean el partido, porque la complejidad para viajar desde Tenerife y, sobre todo, el horario del partido 21:00 (hora peninsular), son factores que condicionan claramente la asistencia de la afición chicharrera.

La séptima jornada de la Primera Federación Versus E-Learning estará marcada por el estreno del nuevo césped del estadio Príncipe Felipe de Cáceres, que lucirá su mejor imagen para recibir al CD Tenerife, líder indiscutible del grupo y protagonista del mejor arranque histórico de la categoría de bronce. Los chicharreros buscarán prolongar su racha triunfal y asaltar el feudo verdiblanco, en un encuentro que promete un ambiente de gala en tierras extremeñas.

El CD Tenerife busca seguir con la racha de victorias

El conjunto dirigido por Álvaro Cervera llega a esta jornada como líder absoluto del Grupo 1 de Primera Federación, firmando un inicio de temporada impecable. Los blanquiazules cuentan seis victorias que le han llevado a sumar 18 puntos, con un balance goleador de 16 tantos a favor y solo 2 en contra, cifras que reflejan la solidez defensiva y la eficacia ofensiva del equipo tinerfeño.

Partido de Primera RFEF CD Tenerife-Zamora CF / Arturo Jiménez

El CD Tenerife llega a Cáceres tras vencer 3-1 al Zamora CF en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo chicharrero volvió a demostrar una vez más que tiene ganas de regresar a Segunda División por la vía rápida. Los tres puntos de Cáceres serán muy valiosos para continuar en lo más alto de la clasificación y acabar la jornada líder para marcar distancia con sus perseguidores.

El CP Cacereño coquetea con el descenso

El CP Cacereño afronta el duelo frente al CD Tenerife en una situación delicada. Los verdiblancos ocupan la posición número 15, justo en el límite con la zona de descenso. El conjunto extremeño solo ha logrado una victoria en lo que va de temporada, el derbi ante la AD Mérida por 2-1, y suma 6 puntos gracias a un balance de una victoria, tres empates y dos derrotas. Los extremeños han marcado 6 goles y recibido 8, unas cifras que evidencian la necesidad de mejorar su rendimiento si quieren asegurar la permanencia en la categoría.

El equipo dirigido por Julio Cobos llega a esta jornada tras caer 1-0 ante el CD Lugo, un resultado que lo deja en una posición comprometida. Si alguno de los rivales que lo siguen en la tabla logra puntuar, el Cacereño podría verse arrastrado a la zona roja. Por ello, los extremeños saldrán con máxima intensidad para intentar sorprender al líder y sumar una victoria clave que les devuelva la confianza y les permita escalar posiciones en la clasificación.

¿Dónde ver el partido?

El CP Cacereño - CD Tenerife se podrá seguir, como todos los encuentros de la Primera Federación Versus E-Learning a través de la OTT LALIGA+ y FootballClub, ambas disponibles bajo demanda con una cuota mensual.

Además, Movistar Plus+ ha elegido este partido como uno de los que retransmitirá este fin de semana. Por tanto, los aficionados del CD Tenerife ya saben dónde podrán seguir a su equipo esta jornada.

Recuerda que en ElDia.es puedes seguir toda la actualidad del CD Tenerife y las mejores noticias del partido.