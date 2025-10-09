Noel López, futbolista del CD Tenerife: «Los rivales nos dicen: ¡vais volando!»

Su inicio en el Tenerife, ¿mejor imposible?

Sí, muy contento desde el punto de vista individual como también por el colectivo. Estoy feliz por cómo estoy entrando y aportando, y por supuesto por los puntos que ya están sumando al casillero. Como usted dice, mejor es imposible.

Ha jugado todos los partidos, y todos desde la condición de suplente. ¿Había tenido este mismo rol en algún otro equipo?

Sí que me ha tocado alguna vez ser el que salga desde el banquillo y estar activo para hacerlo. Ser titular indiscutible es difícil en cualquier equipo, así que hay que estar preparado para aportar también de esta manera.

¿Y cómo se hace para estar activo y preparado para cuando el entrenador requiera de usted?

A veces cuesta más, y otras menos. También depende del partido, pero entiendo que cualquier jugador tiene que estar siempre preparado para cualquier tipo de circunstancia. Te toque jugar 15 minutos, noventa o solo la prolongación. Trabajamos para estar listos en cualquier momento y así dar lo mejor de cada uno.

En su tiempo en el Tenerife ya ha dado un par de asistencias, ha forzado una expulsión y provocado un penalti. ¿Qué es lo que más le llena de orgullo?

Al final, lo que más me enorgullece es la racha de victorias. Eso es lo mejor que hemos hecho hasta el momento y ojalá logremos alargarlo el máximo tiempo posible.

¿Y qué me dice de sus números?

Los números son siempre importantes, pero también lo es estar cómodo. Te diría que lo mejor que me ha pasado es haber tenido un partido como el último, porque me sentí realmente bien sobre el terreno de juego. Eso es lo que te llena de confianza para seguir adelante.

Llama la atención cómo ha sido capaz de convertirse en un hombre importante en tan poco tiempo. De hecho, en La Palma (en el último test de pretemporada) nos dijo el míster que le veía falto de forma.

Y era verdad, eh. Le doy la razón. No llegué al Tenerife en buenas condiciones. Llegué con una muy evidente falta de continuidad, sería inútil negarlo, ya fuera por lesiones o decisiones de entrenador; y me hacía falta ir cogiendo minutos para encontrarme cómodo otra vez.

Y para conseguirlo, le ha dado Cervera minutos desde el primer día en Guadalajara.

Hasta me sorprendió a mí. La verdad es que no me encontraba adaptado del todo, ni tampoco físicamente bien, ni al 100%. Pero fue una grata sorpresa y eso dice mucho de la confianza que me tiene el míster. Fue un día feliz, poruque ganamos. Yquedé muy contento de haber empezado a sumar minutos desde esa primera jornada. Ydesde entonces, no he parado de hacerlo semana tras semana.Aquello fue el inicio de todo.

Desde el club siempre hablan de la velocidad como su mejor virtud. ¿Esto es así como dicen?¿Es verdad que ofrece usted los mejores registros de todo el plantel en esta faceta?

No te creas. Hay mucho avión en este equipo. No es que sea yo siempre el que mejor registros marca, ni sé si tendría condiciones para atleta (ríe). La verdad es que nunca lo intenté porque estuve enfocado en el fútbol desde muy pequeño.

Remarcan desde dentro del vestuario que el Tenerife ha conformado no solo un grupo de buenos futbolistas, sino también un plantel que se compenetra y se entiende a la perfección, donde parece que los nuevos llevasen aquí toda la vida. ¿A usted cuál de sus compañeros le ha sorprendido más?

Más allá de los capitanes, por lo que significa y lo que supone tener a gente así de veterana, te diría que Álvaro González. Por la capacidad que tiene para hacer grupo y para apretar en los entrenamientos. Es uno más. Desde fuera quizá podría parecer otra cosa. Al final, es sorprendente que un futbolista de este tipo esté tan implicado en el equipo y con el proyecto. Es algo que se agradece.

El equipo está invicto pero ha recibido dos serios avisos: la segunda mitad deValdebebas y el partido contra el Zamora. ¿Qué aprendizaje sacan ustedes de estas últimas dos jornadas?

A ver, contra el Castilla es verdad tuvimos que defender más que en otros partidos. Pero al final el rival también juega. Lo que estamos haciendo bien es adaptarnos a todas las circunstancias del juego. Si toca defender, se defiende. Hay ocasiones en las que hemos sufrido un poco, pero honestamente pienso que quien sufre más es el rival que nos tiene enfrente.

¿Y se nota que los rivales salen extramotivados cuando juegan contra el CD Tenerife?¿Eso lo notan en el campo?

Es que hasta nos lo dicen. En algunos lances del partido te sueltan algún comentario del tipo: vais volando, qué cabrones... Pero al final en el juego somos once contra once y ahí todo el mundo quiere ganarte.

Aprovecho la ocasión para preguntarle por su fichaje, ¿cómo recuerda el momento de cerrarse la operación?

Desde mi persepctiva fue todo bastante rápido. Me sorprendió cuando llegó la oferta, no me la esperaba. Desde ese momento, entre yo y mis agentes decidimos no contemplar ninguna otra. Prácticamente fue llegar el Tenerife y decirles que sí. Lo que ocurre es que era un traspaso con el Real Madrid y había que poner a tres partes de acuerdo. Pero por nuestra parte fue siempre querer ir hacia adelante y que se cerrase cuanto antes.

Tenía claro el Tenerife que le quería solo si llegaba usted en propiedad.

Yo también, porque al final eso supone confianza y supone estabilidad. He firmado por dos temporadas y le estoy muy agradecido al club por esta oportunidad que me da para poder tener continuidad en un sitio. Desde el día uno me transmitieron mucha fe en que todo iría bien, y así está siendo.

¿Y hay ánimo de reivindicación por su parte en esta nueva etapa?¿Su intención es la de hacer borrón y cuenta nueva después de los últimos años difíciles que ha vivido en el Madrid y en Osasuna?

No te voy a engañar, esa es la verdad. Estoy cuidándome mucho para no recaer de ningún tipo de lesión. Lo que busco aquí en el Tenerife es tener una continuidad en cuanto a ritmos y en cuanto al día a día de los entrenamientos; y en eso estamos.

¿Qué le pasó en el Castilla para que no tuviese el protagonismo que le habría gustado?

Fueron muchos factores. Por un lado, llegar a un equipo con grandísimos jugadores. Pero tampoco las lesiones me ayudaron. Cuando estaba en buenas dinámicas, creo que se daban las circunstancias para jugar mucho más. Ahí, aparecieron factores que me lo complicaron todo. Uno de los dos años míos en el Real Madrid lo paso lesionado, eso me lastró.

Imagino que de aquella etapa en el filial del Madrid sale la relación con quien ahora es uno de sus más acérrimos seguidores.

Nico Paz (ríe). El escalón del Castilla lo pasó rápido, eh. Empezó con el juvenil con Álvaro Arbeloa, pero iba volando y con esa edad ya llegó a jugar incluso con el primer equipo. Nos llevábamos muy bien y ya el segundo año hasta que me lesiono íbamos siempre juntos , compartíamos habitación. Es un chico espectacular y me alegro mucho de que le vaya muy bien. Es un futbolista de un nivel increíble.

¿Y llegó a leer sus declaraciones sobre el CD Tenerife?Nos dijo que es tan blanquiazul como cualquier otro aficionado.

Es que no me deja en paz, eh (risas). Todos los findes me escribe. Todos los domingos: venga, va, vamos... Lo que dijo en aquella entrevista es verdad. Es muy del Tenerife.

¿Qué le ha dado el Tenerife a Noel López que no le hayan dado sus clubes anteriores?

Lo más importante para un futbolista es sentirse cómodo en el día a día, con los compañeros, con su cuadro técnico... Todo eso lo tengo en el Tenerife. Es a partir de ahí como salen luego las cosas bien en los partidos y en la competición. El trabajo colectivo aquí es impresionante. Creo que ahí está la clave de todo.

¿No se ha visto aún al mejor Tenerife?

Espero que no. Yo creo que tenemos margen de maniobra y que podemos dar más. Faltan cosillas aún, y seguro que aún no hemos visto la mejor versión del Tenerife.

Imagino que en buena medida ese margen de mejora dependerá de la llamada segunda unidad, de la aportación de aquellos que no se han visto aún con mayor asiduidad: Maikel, Cris Montes, usted mismo.

Es que hay mucho nivel en la gente que no dispone de minutos. Yo les veo muy comprometidos con el grupo y con el proyecto. Lo más importante de todo lo que está pasando en el Tenerife es que aquí nadie baja los brazos. Aquí todo el mundo aporta, suma, ya sea desde la condición de titular, a ratos o como sea. Veo una implicación absoulta. Por parte de todos.

Y usted que ha jugado para varios filiales, ¿qué opinión tiene de los canteranos del Tenerife?

El mejor elogio que puede decirse de un canterano es que se comporta, ejerce y trabaja como todos los demás. Eso es lo que veo en el Tenerife. Aquí no hacemos diferencias por la procedencia. Se ve que hay mucho nivel, tanto técnico como táctico en todos ellos. n