El club pierde a un prometedor cadete que se va a Portugal

Fuga de talentos en el CD Tenerife. Una tendencia que parecía olvidada vuelve a acentuarse con salidas como la del defensa Lucas Pilili durante la última ventana de verano; y más recientemente con la del prometedor Pablo Sánchez Valerón, jugador que Jony Vega había arrebatado al cadete de la UD Las Palmas y que ayer anunció su salida con un escrito en las redes sociales. Tras mostrarse «infinitamente agradecido» al conjunto blanquiazul, confirmó su adiós a la institución insular. Todo apunta a su desembarco en el Sporting Club de Lisboa, uno de los históricos del fútbol portugués. Fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que su fichaje por el equipo luso podría confirmarse en cuestión de horas.

En las oficinas del Heliodoro hay cierto malestar por que se reproduzca una tendencia que ya deparó las salidas en edades muy tempranas de jugadores como Javi López o Alberto Moleiro, en muchos casos sin dejar ni un céntimo en la caja. La actual reglamentación permite a los futbolistas abandonar a su equipo formador alegando un cambio de residencia, como ha ocurrido en el caso de Pablo. En el área que ahora comanda Carlos Ruiz se están articulando soluciones para evitar que este tipo de jugadores salgan y elijan otros destinos. Durante la etapa de su antecesor –aunque la denominación del puesto era la de jefe de Captación–, Jony Vega logró que Dani Fernández y Manu Montero, pretendidos por algunos de los grandes del fútbol nacional, se quedasen en casa. Ahora, la fuga de promesas vuelve a ser un foco de preocupación.