El Tenerife se acerca a su mejor racha histórica

El Tenerife se enfrenta este domingo al reto de encadenar siete victorias consecutivas en liga, un reto que se le resistió incluso a los entrenadores más ilustres de la vida centenaria del representativo. Benito Joanet, Jorge Valdano y Rafa Benítez pararon el contador en seis triunfos, aunque en sus respectivos casos con el mérito adicional de que fue en categoría profesional. Con Valdano, además, esta serie triunfal se dio en Primera. Quien sí llegó a ocho fue José Ramón Fuertes en la 82/83, con el club entonces anclado a la ya extinta Segunda División B.

El cuadro isleño superó por este orden al Reus (2-5), Andorra (1-0), Binéfar (0-3), Erandio (2-0), san Sebastián (0-2), Racing de Ferrol (4-2), Endesa Andorra (2-3) y Sporting de Gijón (4-0). En aquel plantel figuraban nombres tan ilustres como el de Peio Aguirreoa, David Amaral, Noly, Agustín Lasaosa o Toño Hernández, entonces recién llegado al primer equipo. La competición de bronce, igual que ahora, estaba separada en dos grupos y el Tenerife militaba en el primero. Acabó subiendo, solo por detrás del filial del Athletic Club de Bilbao.

Mejores inicios ligueros

Ahora, el representativo se propone seguir agrandando su prestigio y también su condición de incuestionable favorito al ascenso por la vía rápida. De paso, va acercándose a los mejores inicios de todos los tiempos en el fútbol español. Por lo pronto, el sufrido triunfo frente al Zamora

(3-1 en el Heliodoro Rodríguez) le permite inscribir su nombre en la historia de la Primera RFEF, donde ningún otro club había comenzado con dígitos tan concluyentes.

En Primera División, el mejor inicio corresponde al Real Madrid de Miguel Muñoz, con nueve victorias seguidas. A ocho llegó el propio conjunto blanco en la campaña 1961/62 y en la 1987/88, así como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el mismo curso (2013/14), en el que ambos iniciaron la temporada de forma inmaculada. En Segunda, hay que remontarse a mediados del siglo pasado para encontrarse con el impresionante registro del Racing de Santander, que rubricó 13 triunfos consecutivos en el arranque cuando la categoría de plata estaba aún dividida en dos grupos. No obstante, la plusmarca en el balompié español la estableció el ya desaparecido Club Deportivo Orense, que ganó todos y cada uno de sus partidos en Tercera División, hasta hacer un total de 30. Entonces, las victorias se canjeaban por dos puntos (temporada 67/68). Eran otros tiempos, hasta el punto de que había un sueldo diferente para los casados y para los solteros.

De Miguel, ante un rival. | / ARTURO JIMÉNEZ

En el camino para mejorar su ya reluciente buen inicio, el Tenerife tendrá en el Cacereño a su próximo rival. El partido del domingo trae consigo otro aliciente, por cuanto será la primera visita oficial del club blanquiazul al Príncipe Felipe, además con el estreno del nuevo tapete de la instalación. Las dos veces que jugó en Cáceres, lo hizo en otro estadio (1-1 y 0-2). El club ahora presidido por Felipe Miñambres se ha medido a varios equipos de la región durante su centenaria existencia, tales como CF Extremadura, Extremadura UD, Plasencia, Mérida, Plasencia u Olivenza. Ante este último, el Tenerife rubricó una de las goleadas más abultadas de su historia: 7-0 en noviembre de 1969 en Tercera División. En cuanto a los cruces con el Cacereño, los más recientes los protagonizó el filial blanquiazul.

Sea como fuere, y anhelos históricos al margen, recuerda Cervera que el principal propósito es ir acrecentando la ventaja con los perseguidores: «No pienso en ningún récord, pienso en ganar el siguiente partido».