Dani Martín es el Zamora de todo el fútbol español

Entre las muchas noticias felices y datos estadísticos que adornan el excelso comienzo del CD Tenerife, hay uno que ensalza al portero Dani Martín y a toda la defensa del representativo. El cuadro blanquiazul es el que presenta un mejor promedio de goles encajados en todo el fútbol nacional si se contabilizan sus tres primeras categorías (Primera, Segunda y los dos grupos de Primera RFEF). Ni Courtois, ni Oblak, tampoco Arnau Tenas. El Zamora de España es Dani Martín Fernández, que está firmando el inicio soñado mientras deja a buen recaudo el marco de su nuevo equipo.

Proveniente del Eldense, donde no firmó su curso más feliz, Martín firmó por el cuadro chicharrero en busca de recuperar su mejor versión. Paradones providenciales ante el Real Madrid Castilla o el Guadalajara jalonan una tarjeta de presentación donde apenas hay dos tantos en contra. El primero, el que le quitó la condición de imbatido en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas; y el segundo, más reciente, que permitió empatar —aunque solo provisionalmente— al Zamora en el Heliodoro Rodríguez.

Para Dani, van cuatro porterías a cero en seis jornadas. Un registro solo al alcance de los equipos mejor armados de las tres primeras ligas de España. El registro del Tenerife es único en todo el país, seguido de cerca por el de otro equipo de la categoría de bronce como el Sabadell. A escala profesional, los mejores dígitos se quedan en Canarias, por cuanto Las Palmas es el club de Primera y Segunda con menos tantos recibidos.

La intención de construir el proyecto de ascenso desde la defensa es una premisa esencial para Cervera, aunque el propio míster admite que ha evolucionado respecto al de su anterior etapa en el representativo. «El fútbol ha cambiado mucho; si te quedas en el abecé, no basta. Tienes que controlar todo el abedecedario», responde el jefe del banquillo insular, que dice estar sorprendido consigo mismo.

Promedios positivos

«Si me llegan a decir que voy a jugar con dos delanteros, y los dos altos, yo mismo habría pensado de mí si estaba loco», ha ironizado el técnico durante esta temporada, en la que el Tenerife no solo luce atrás. También arriba. En el equipo blanquiazul coinciden el Zamora del grupo y también el máximo goleador de la competición, un Jesús de Miguel (siete dianas) al que solo rebasa el registro estratosférico de Kylian Mbappé en el mejor comienzo de su carrera.

El 0,33 que luce como promedio de goles anotados por el representativo no es el único del que puede presumir el Tenerife. Llama poderosamente la atención su media de goles en los partidos en casa, que se mantiene constante desde que empezó el campeonato: tres le endosó al Mérida, otros tres al Ourense e idéntica cifra le cayó in extremis al Zamora. Mismo mérito o más que la cadencia de tantos anotados a domicilio: fueron dos en el Pedro Escartín en la jornada inaugural, dos al Pontevedra y tres más para completar un inesperado festival anotador en la visita al Madrid Castilla.