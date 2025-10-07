El Tenerife estrenará el césped del Príncipe Felipe

Ya hay fumata blanca. El CP Cacereño anunció ayer que disputará su cruce liguero ante el CD Tenerife (domingo, 20:00 horas) en el nuevo césped del Príncipe Felipe, estadio que todavía no ha utilizado desde que comenzó la competición oficial. De este modo, el club extremeño abandona su exilio de Almendralejo para instalarse en su campo fetiche, aquel donde ha protagonizado las grandes gestas de su historia. Con aforo para unos 6.000 espectadores, el campo del próximo rival blanquiazul apunta al lleno con motivo de la visita del representativo.

«Estamos muy contentos porque hemos sufrido mucho», subrayó ayer el presidente de la entidad peninsular, Carlos Ordóñez, tras confirmar que el césped había superado «la última prueba» y que estaba en condiciones óptimas para el partido ante el Tenerife. «Queríamos que éste fuese el encuentro del estreno», dijo, consciente de la repercusión que tendrá el cruce con el equipo insular, que además llegará líder y con pleno de puntos a esta séptima jornada liguera.

«Tienen mucho tirón, están haciendo una gran temporada y se están mereciendo la posición privilegiada que ocupan. Si ya nuestra pelea por jugar en casa ha sido contrarreloj, ahora todavía más: no queremos que nada falle», explicitó el dirigente extremeño. «Vamos a trabajar para que el estadio esté en las mejores condiciones para el disfrute del aficionado», completó. De hecho, no están numerados aún los asientos de la grada de Preferencia.

El Cacereño no ha comenzado como le gustaría este curso en la competición de bronce, con solo un triunfo en seis intentos. El grupo extremeño es decimocuarto con seis puntos y su gran objetivo es la permanencia.

«Queremos ser el primer equipo en rascarle algo al Tenerife», enunció ayer el máximo mandatario del equipo extremeño, quien afronta la cita del domingo «con la mayor ilusión del mundo».