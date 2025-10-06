CD Tenerife
El CD Tenerife ya conoce a su rival en la Copa del Rey
El formato del sorteo alimenta las posibilidades de un derbi contra la UD Las Palmas en la segunda eliminatoria del torneo
El CD Tenerife ya conoce cuál será el inicio de su hoja de ruta en la Copa del Rey, torneo que para los blanquiazules comenzará la última semana de este mes de octubre. El sorteo celebrado este lunes en Las Rozas ha deparado que el representativo se enfrente al RSD Alcalá. Esta primera eliminatoria tendrá lugar, a partido único, en el estadio municipal El Val.
Aunque el gran objetivo de la temporada es abrochar el ascenso a Segunda División por la vía rápida, el torneo del KO es la única ventana abierta para que el conjunto de Álvaro Cervera pueda enfrentarse a un Primera y recibirlo en el Heliodoro Rodríguez López. En este sentido, el formato del sorteo y los presuntos criterios geográficos que se utilizan para definir los emparejamientos alimentan las opciones de un derbi contra la UD Las Palmas en la siguiente ronda.
Si ambos equipos canarios pasan de ronda, se darían dos condicionantes clave: por un lado, que es altamente probable que en esa fase copera se midan conjuntos de Primera RFEF contra rivales de Segunda; y por el otro, que los dos representativos isleños -por competir en la misma autonomía- estarán en el mismo conjunto de equipos que la Federación agrupará a la hora de realizar el correspondiente sorteo.
Para el Tenerife, este partido de Copa cerrará un exigente mes de octubre donde busca consolidar su liderato. Por orden cronológico, habrá de enfrentarse primero a Cacereño, Unionistas de Salamanca y Barakaldo. Luego vendrá el debut en la Copa y, a continuación, otro partido a domicilio frente al Racing de Ferrol.
El curso pasado, el representativo alcanzó la ronda de dieciseisavos de final, donde fue apeado por el Atlético Osasuna (1-2) en el Heliodoro Rodríguez López.
- Muere una mujer tras ser atropellada por el tranvía en Santa Cruz de Tenerife
- Un guardia civil será juzgado en Tenerife ante un tribunal militar por abandono de destino
- Atropello grave del tranvía a un peatón en Santa Cruz de Tenerife
- Ya son 13 los procesados de la banda de Añaza por el asesinato de Alberto
- La Virgen de Candelaria llegará a Santa Cruz con el traje verde y regresará con el azul
- Confirmada la pena de prisión para Renuka Satyani por una agresión en el Casino de Tenerife
- Giedraitis: 'Es la primera vez que mi mujer me da las gracias
- La Virgen de Candelaria peregrinará a Santa Cruz sobre un baldaquino histórico del siglo XVIII