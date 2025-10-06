El CD Tenerife ya conoce a su rival en la Copa del Rey

El CD Tenerife ya conoce cuál será el inicio de su hoja de ruta en la Copa del Rey, torneo que para los blanquiazules comenzará la última semana de este mes de octubre. El sorteo celebrado este lunes en Las Rozas ha deparado que el representativo se enfrente al RSD Alcalá. Esta primera eliminatoria tendrá lugar, a partido único, en el estadio municipal El Val.

Aunque el gran objetivo de la temporada es abrochar el ascenso a Segunda División por la vía rápida, el torneo del KO es la única ventana abierta para que el conjunto de Álvaro Cervera pueda enfrentarse a un Primera y recibirlo en el Heliodoro Rodríguez López. En este sentido, el formato del sorteo y los presuntos criterios geográficos que se utilizan para definir los emparejamientos alimentan las opciones de un derbi contra la UD Las Palmas en la siguiente ronda.

Si ambos equipos canarios pasan de ronda, se darían dos condicionantes clave: por un lado, que es altamente probable que en esa fase copera se midan conjuntos de Primera RFEF contra rivales de Segunda; y por el otro, que los dos representativos isleños -por competir en la misma autonomía- estarán en el mismo conjunto de equipos que la Federación agrupará a la hora de realizar el correspondiente sorteo.

Para el Tenerife, este partido de Copa cerrará un exigente mes de octubre donde busca consolidar su liderato. Por orden cronológico, habrá de enfrentarse primero a Cacereño, Unionistas de Salamanca y Barakaldo. Luego vendrá el debut en la Copa y, a continuación, otro partido a domicilio frente al Racing de Ferrol.

Lance del partido de dieciseisavos de final de la temporada pasada entre el CD Tenerife y el Osasuna / Andrés Gutiérrez

El curso pasado, el representativo alcanzó la ronda de dieciseisavos de final, donde fue apeado por el Atlético Osasuna (1-2) en el Heliodoro Rodríguez López.