Un Tenerife a lomos de la dinámica: seis triunfos en seis partidos

Había intervenido poco, siempre con criterio, eso sí. Incluso llegó a tener un gol en sus botas en el inicio de la segunda parte, en un mano a mano con Fermín. Y a la siguiente, cuando el partido ya se encaminaba hacia un empate en el Heliodoro abrazado por un buen Zamora, compacto y ambicioso pese a jugar con un futbolista menos desde el primer minuto, no falló. Con 1-1 en el 82’, Jesús de Miguel estuvo donde debía para cazar un balón rechazado por el portero después de un remate de David.

Antes, al borde del descanso, había anotado Gallego para compensar un penalti fallado. Y ya con el encuentro desatado, Nacho Gil hizo el 3-1. Pegada y espíritu ganador. Y lo que es más valioso, un pleno de puntuación de un Tenerife a lomos de una dinámica positiva. Líder sin fallos y único invicto del Grupo. El otro era el Zamora.

La cuenta atrás había dejado una noticia inesperada, la baja de uno de los titulares fijos, una pieza básica para Cervera. Aitor Sanz ni siquiera entró en la convocatoria. El motivo, una sobrecarga en el isquiotibial derecho. El capitán fue sustituido por Calavera en un once que no incluyó más sorpresas. Regresó Landázuri después de faltar en Valdebebas por paternidad y salió León. De resto, los mismos.

Actualizada la pizarra, la noche no tardó en deparar emociones fuertes. Después de un contragolpe a modo de aviso del Zamora, conducido por Kike Márquez y mal resuelto por Eslava -o bien tapado por los centrales-, el balón pasó sin tregua de un área a otra para que Enric encarara a Fermín. El duelo quedó condicionado por un empujón de Athuman cuando el delantero se disponía a armar la pierna. La pelota salió a córner y Cervera tomó la decisión de sacar la tarjeta del mini VAR para que el árbitro revisara la jugada. La moviola no dejó dudas para Rius Riu: penalti. Pero no solo eso, también roja directa al central. Mejor no podía empezar el partido para los blanquiazules. O sí, con un tempranero 1-0. Solo faltaba ese detalle. Pero ese arranque ideal no fue completo. Gallego asumió la responsabilidad y puso el bola sobre el punto de cal. El cronómetro ya había rebasado el minuto 5. Dirigió el golpeo a la izquierda del portero y no pudo salirse con la suya. Fermín se lanzó hacia ese lado y evitó el tanto. Un chasco con remedio, con mucho tiempo por delante y con un futbolista más en el césped.

Sin margen para lamentar nada, el Zamora aceptó su nueva realidad y se rearmó con un cambio –Luismi por Carbonell–. Conservar el 0-0 pasó a ser la misión prioritaria del conjunto entrenado por Juan Sabas. Pero sin despreciar la posibilidad de estirarse, sin dar la impresión de estar inferioridad. Así lo demostró Mario con un remate al lateral de la red justo después del penalti fallado por Enric.

Y el Tenerife, a medias entre la precipitación -comprensible por el deseo de decantar pronto el duelo, dadas las circunstancias favorables- y la insistencia. Enric pasó página enseguida y culminó dos acciones ofensivas con remates que terminaron en nada (10' y 16'), el primero tras un afilado pase de David a modo de extremo. Más tarde, Gallego sí pudo a llevar el balón a la red, pero en una jugada en la que el asistente había levantado la bandera -con acierto-.

La perseverancia, poco productiva durante un tramo largo del primer tiempo, acabó dando resultado cuando parecía que el pulso iba a llegar al intermedio tal como había comenzado. Y fue por eso, por presencia, por pegada y también por un golpe de suerte, el de un despeje fallido de Luismi en la presión de Alassan que liberó el balón dentro del área para que Juanjo asistiera a Gallego. El ariete adelantó la bota y batió a un desesperado Fermín (1-0, 47’). Lo más difícil ya estaba hecho. El Zamora, bien plantado pese a jugar con diez, iba a verse obligado a arriesgar. Terreno abonado para un Tenerife que sabe manejarse en esas circunstancias, un equipo al que también le iba a convenir buscar vías alternativas para agilizar los procedimientos y no dar la sensación de estar bloqueado –magistral manejo del técnico–. Porque el 1-0 estaba bien, pero no había sido producto de un plan ejecutado con eficacia: imprecisiones en pases fáciles y en el desarrollo de los ataques, poca participación de algunos jugadores -Nacho, De Miguel- y la apariencia de que el Zamora estaba muy metido en el partido.

Cervera aprovechó la pausa para realizar ajustes, ni más ni menos que un triple cambio: León, Javi Pérez y Cris Montes por Álvaro, Juanjo -los dos primeros habían visto tarjeta amarilla- y Alassan. No debía estar muy conforme con la respuesta de su equipo. El nuevo Tenerife retomó el camino con decisión, obligando a Fermín a lucirse ante De Miguel, que había roto en velocidad persiguiendo un centro cruzado de Enric Gallego.

Yluego asomó Montes, debutante en el Heliodoro:conducción y chut al palo en una jugada tachada por falta en ataque. El mismo futbolista apareció en la foto del mazazo del Zamora. Tras una fría cobertura de Zoilo, Cris perdió el balón cerca del área y Merchán no desperdició el regalo. Remate directo a la escuadra y golazo (1-1, 54’). Empate justo, visto lo visto.

Exigido de verdad por primera vez en este curso por el notable nivel del rival, el Tenerife se aferró a otro FVS. Por si acaso. Esta vez, por una caída en el área de Enric en plena pugna de un córner. Agua.

El equipo tinerfeño seguía con un futbolista más, pero el partido estaba abierto. Lo sabía el Zamora.

Pasado un rato sin que ocurriera nada relevante, Cervera puso más de su parte con los últimos relevos, dos toques diferenciales. Quitó a Calavera y a Gallego y apostó por Fabricio y Noel López (74’). Recarga de energía para intentarlo con otros matices; el principal, la ruptura del pontevedrés, que aplicó su velocidad para desestabilizar el armazón zamorano -solo un gol en contra hasta su visita al RodríguezLópez-. En una de sus carreras, metió un centro desde la banda izquierda que trató de enriquecer Montes con un remate que salió rebotado. La jugada siguió con un intento de David Rodríguez, una parada de Fermín y la salvadora aparición de Jesús de Miguel para sellar el sexto triunfo de un Tenerife que amplió la renta en el alargue con una diana de Nacho, un Tenerife que gana y sigue.