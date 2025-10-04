Felipe: "El estímulo por ganarnos es más grande"

El presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, aseguró ayer que, después de la excelente racha de resultados en el inicio del curso, los rivales tienen un estímulo «más grande» a la hora de querer derrotar a los blanquiazules.

En declaraciones a los medios después de reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, Miñambres valoró el comienzo en Primera RFEF tras el descenso y compartió su deseo de mantener el ritmo «el mayor tiempo posible», si bien señaló que no será fácil y que la categoría es complicada.

El Tenerife lleva cinco victorias en el mismo número de jornadas y solo ha encajado un gol por los 13 que lleva a favor. Felipe agradeció el apoyo institucional, especialmente por haber llegado «antes que los resultados», y apuntó que el equipo está centrado en avanzar en el camino «independientemente del rival».

"Queremos mantener el ritmo lo máximo posible"

Respecto a la posibilidad de que algún equipo externo pudiera llevarse a algún jugador que esté despuntando ahora en el club cuando se abra el mercado de altas y bajas de enero, Felipe expresó que sería una situación «muy anómala» y que los equipos de Segunda o Primera no suelen acudir a los clubes de Primera RFEF para reforzarse.

«Vamos a valorarlo todo, pero no es factible en este momento que venga algún club con un dinero y que nos compense para dejar salir algún jugador. Los mercados de fichajes están para fortalecernos y no para debilitarnos», resaltó el dirigente.

Sobre el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de este lunes, el presidente blanquiazul mostró su esperanza de que haya suerte en el cruce y que se pueda disputar la eliminatoria a partido único en el Heliodoro para no tener que afrontar el gasto de estar toda una semana fuera por el calendario liguero.

El dirigente no ve «factible» la salida en el mercado de enero de algún blanquiazul que esté destacando ahora

El caso de Gabri Palmero

Preguntado por Gabriel Palmero, futbolista del Tenerife cedido al Unionistas de Salamanca y a quien la FIFA ha impuesto una multa por presunta falsedad documental a la hora de conseguir la nacionalidad malaya, Miñambres comentó que habrá que esperar a que todo sea definitivo y respetar lo que la FIFA dictamine, y advirtió de que ellos nunca necesitaron el pasaporte del jugador para ningún trámite.

En cuanto a la explotación del estadio para eventos privados como bodas o desfiles de moda, recordó que siempre hay que cuidar el recinto capitalino, pero que es propiedad del Cabildo de Tenerife y que será esta institución la que decida.