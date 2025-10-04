El CD Tenerife firma el mejor inicio de la historia de la Primera RFEF

Con sufrimiento, firma la serie perfecta. El CD Tenerife sigue haciendo historia y ya es suyo el mejor arranque histórico en Primera RFEF desde que se instauró el actual formato de competición. Nunca nadie había comenzado tan bien, con seis triunfos consecutivos. Había llegado a cinco el Córdoba, que curiosamente no ascendió aquel año, pero que sufrió su primer tropiezo en la sexta fecha de la temporada 2021/22. Al representativo le costó abrir el cerrojo del Zamora, pero lo hizo Enric y los puntos se quedaron en el Heliodoro gracias al providencial tanto de Jesús de Miguel. La grada celebró la conquista a lo grande, como si intuyera que el rival de ayer va a estar al final con los mejores (3-1).

Como Valdano y Benítez

Cervera iguala a dos ilustres de la historia centenária del representativo. El jefe del banquillo blanquiazul metió la sexta ayer, como hicieron en su día el hispano argentino y el madrileño. Una racha así siempre fue señal de éxito. De hecho, con Valdano se alcanzó la quinta plaza (mejor clasificación histórica en Primera) aquel año de las seis victorias seguidas, una de ellas en el histórico cruce Redondo-Maradona; y con Benítez, se logró el ascenso a la máxima categoría en la campaña que acabó de manera feliz en Butarque, con el gol de Huguito. Ahora, la intención es también la de obtener un cambio de categoría. El Tenerife está en el camino correcto.

Enric suma y sigue

El barcelonés celebró su gol con rabia y el Heliodoro rugió cuando el balón besó la red zamorana. Gallego marcó un gol que se hizo de rogar, y después de haber marrado su primer penalti de la temporada. El catalán se sitúa como segundo máximo artillero del equipo, después de Jesús de Miguel, que volvió a ver puerta. Ambos delanteros suman sus partidos por titularidades.

¿El siguiente MVP?

Señal elocuente del buen momento del Tenerife es la larga colección de distinciones individuales que acaparara el representativo. Emepzó en la jornada inaugural con Juanjo Sánchez y luego siguieron Enric Gallego, Jesús de Miguel (dos veces)o Anthony Landázuri. Si los jueces de la Primera RFEF sitúan entre los cuatro candidatos semanales a algún futbolista del Tenerife, nadie duda de que otro más viajará al Heliodoro, que sigue siendo un fortín. Nadie ha ganado aún en el coliseo capitalino.

El efecto Noel

El ex de Deportivo de La Coruña y Real Madrid Castilla vuelve a salir en la foto del tanto definitivo... y también en el momento del gol de la sentencia. López se ha convertido en el revulsivo favorito de Álvaro Cervera. Es el único futbolista que ha salido en todos los partidos ligueros desde el partido. No fue excepción el de ayer y su aparición en escena se produjo cuando más sufría el representativo, que no hallaba la manera de meterle mano al Zamora. Incluso con un hombre más sobre el terreno de juego del Heliodoro.

Lo que viene

Y conseguida la sexta, el próximo reto es la séptima en el Príncipe Felipe de Cáceres. El próximo rival del representativo espera confirmar entre hoy y mañana que el encuentro del próximo domingo se disputará en su feudo, una vez ya se ha completado la siembra del nuevo césped. Tras jugar ante el Cacereño, que pelea por salir de los puestos bajos de la clasificación, vendrá al Rodríguez López otro equipo en apuros como el Unionistas de Salamanca. Además, este mes traerá consigo la visita a Barakaldo y el estreno en la Copa del Rey.