Cervera y el criterio de proximidad geográfica en la Copa: "No hay por dónde cogerlo"
El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, programado para este lunes, podría deparar, entre las combinaciones que hay, un duelo entre el Tenerife y el Ibiza.
El Tenerife sabrá el lunes a qué equipo se enfrentará en primera eliminatoria de la Copa de Rey. Lo más probable es que le toque un equipo de Segunda RFEF, pero también podría enfrentarse a uno de su misma categoría. El sorteo no será del todo puro, dado que se aplicará un particular criterio de proximidad geográfica. El Tenerife se cruzará con un club madrileño, manchego, extremeño o balear. Este último factor no convence a Cervera.
«No quiero parecer que voy en contra de todo», avanzó al ser consultado por el sorteo de Copa y la citada pauta de proximidad. «Igual no sabemos dónde está cada sitio. No hay por dónde cogerlo. Que Ibiza sea proximidad... No sé. Será porque la conexión es mejor, aunque esté mas lejos, pero ese grupo, por proximidad... Es complicado», dijo Cervera.
