Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cervera y el criterio de proximidad geográfica en la Copa: "No hay por dónde cogerlo"

El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, programado para este lunes, podría deparar, entre las combinaciones que hay, un duelo entre el Tenerife y el Ibiza.

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife.

Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife. / LOF

Julio Ruiz

Julio Ruiz

Santa Cruz de Tenerife

El Tenerife sabrá el lunes a qué equipo se enfrentará en primera eliminatoria de la Copa de Rey. Lo más probable es que le toque un equipo de Segunda RFEF, pero también podría enfrentarse a uno de su misma categoría. El sorteo no será del todo puro, dado que se aplicará un particular criterio de proximidad geográfica. El Tenerife se cruzará con un club madrileño, manchego, extremeño o balear. Este último factor no convence a Cervera.

«No quiero parecer que voy en contra de todo», avanzó al ser consultado por el sorteo de Copa y la citada pauta de proximidad. «Igual no sabemos dónde está cada sitio. No hay por dónde cogerlo. Que Ibiza sea proximidad... No sé. Será porque la conexión es mejor, aunque esté mas lejos, pero ese grupo, por proximidad... Es complicado», dijo Cervera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents