Álvaro Cervera contra las malas "costumbres"

Aunque no lo parezca, el mensaje del entrenador a sus futbolistas cuando la racha de resultados es como la que lleva el Tenerife, de cinco victorias seguidas, también tiene su influencia. Y puede que Álvaro Cervera sea especialista en eso –entre otras tantas cosas–, en estar alerta en tiempos de bonanza. En no fiarse. Sabe que, en estas circunstancias, es fácil tender a la relajación, y lucha contra eso. "No debemos acostumbrarnos a lo que nos está pasando ni pensar en los triunfos que hemos logrado, sino en lo que está por venir", comentó pensando en la cita con el Zamora.

El técnico recordó que los futbolistas, como «personas» que son, se acomodan "a todo", a las "cosas buenas para que pasen cada día" –hasta que se produce un "revés"–, y también a las "malas", pasando de un brote de rebelión a la resignación. "Lo que estamos intentando hacer es no acostumbrarnos a que todo vaya bien", dijo con la idea de que cada jornada de trabajo y de competición sea un "reto" diferente para el equipo.

La lección de Valdebebas

De momento, nada perturba la firme marcha del Tenerife. Y eso es algo que Álvaro recibe con satisfacción, porque «es trabajo que se quita para más adelante», o sea, son puntos (15) que ya nadie le va a quitar al equipo. Pero todo tiene sus matices. "Quien me conoce un poco, sabe que estoy contento por cómo vamos, pero no salí contento del partido ante el Castilla (1-3). Sí lo estuve en Guadalajara (0-2) y en Pontevedra (0-2), pero de Madrid volví contrariado porque no ganamos como quisimos sino como pudimos", confesó un entrenador "contento" pero no "encantado", porque hay "cosas" que no le cuadran y que está intentando "cambiar para que el equipo siga siendo muy fiable". Y es que, a su juicio, unos números positivos también esconden sus riesgos. "Podemos dejar de hacer cosas, olvidarnos, y hay que continuar en la misma línea", remarcó Cervera.

Se trata de una pauta que debería conducir al Tenerife al único objetivo del triunfo. Y es que, en su orden de preferencias, "hace tiempo" que pone el resultado por delante del estilo. "Me he dado cuenta de que mi trabajo depende de eso, y también la alegría de la gente, e intento que el equipo juegue bien para ganar, pero luego cada uno tiene un criterio diferente de lo que es hacerlo bien o mal".

Pensando en cambiar

En ese proceso, a Álvaro ya le está rondando «en la cabeza» la idea de empezar a introducir rotaciones en un once inicial que se ha consolidado desde la primera jornada. "A veces veo a un jugador más cansado, embotado, haciendo siempre lo mismo, y pienso que puede fallar en cualquier momento y que es mejor que ponga a otro para que todo fluya mejor. Pero luego me planteo si hay que cambiar o no", confesó el técnico convencido de que, por una razón o por otra, terminará modificando la alineación sin estar obligado a ello por una lesión o por una sanción. "Cuando llegue la Copa, haremos cambios, y creo que ahora se mantendrá el bloque porque va ganando y porque es de justicia, pero podría entrar algún jugador y espero que el equipo no cambie mucho su rendimiento", añadió Cervera, que espera un "partido duro" ante un Zamora que finalizará la temporada "arriba en la clasificación" por los jugadores que tiene y por cómo "afronta" este curso.