Los retos del mes para el CD Tenerife: calendario, rivales, estreno en la Copa del Rey...

Octubre eleva el listón de la exigencia. No solo por los rivales y escenarios que esperan al CD Tenerife en las próximas jornadas; también porque las afrontará el representativo desde una ya acreditada condición de «hiperfavorito» -así lo describió el técnico del Ourense- y con unos dígitos que abruman por sí solos. Enfrentarse al cuadro de Álvaro Cervera supone para cualquier conjunto de Primera RFEF hacerlo frente al equipo con más pedigrí del campeonato, pero es que ahora también un posible triunfo frente al representativo tendría un impacto tremendo para aquel que lo consiga. «Vamos a ir con respeto, pero sin temor», advierte el jefe del Zamora, próximo rival. Mientras, aprovecha el míster de los blanquiazules para apelar a la calma, a la humildad y a la cautela; y fija como propósito ir adquiriendo «un colchón de puntos» respecto a los perseguidores para cuando vengan mal dadas.

Por si valiese la comparativa con la extinta Segunda División B, el Tenerife salió indemne de la prueba de octubre el año de su último ascenso, también con Cervera a los mandos. Despachó de forma consecutiva al Real Madrid C en Valdebebas (jugó entonces en su campo número 7) por 1-2, vapuleó en el Rodríguez López al filial del Atlético con un concluyente 4-0 y cerró el mes abrochándose a la primera posición con otra victoria por 1-0 frente al Avilés. Fue una etapa crucial «para fijar posiciones», recuerda el entrenador de los blanquiazules.

Los rivales

Ahora, las dificultades serán otras. El décimo mes del calendario arranca para los insulares con un duelo tan atractivo como difícil, con la visita a la Isla del otro equipo invicto de la competición. El Zamora está llamado también a codearse con los mejores, aunque sin el potencial ni las exigencias del Tenerife. Por lo pronto, se le resiste el premio de la victoria a domicilio. En sus salidas, empató frente a Barakaldo y Arenteiro.

El segundo compromiso de octubre será para los de Cervera en el campo del Cacereño. Si bien está anunciado que el partido será para el estreno del Príncipe Felipe, hay dudas respecto a la localización final del duelo, que podría irse a Almendralejo, donde ya jugó el representativo años atrás en sus envites frente al Extremadura, en Segunda División. En cuanto a este rival, se ha anclado en la parte baja de la clasificación. Lleva tres empates en cinco partidos.

El tercer choque de octubre será para el representativo otra vez en casa. Si sigue instalado en esta cadencia de triunfos y alegrías, es probable que la afluencia al Heliodoro se dispare. De momento, este sábado será difícil superar los 15.000 por la coincidencia con el baloncesto; pero frente al Unionistas de Salamanca –secuela del histórico equipo de El Helmántico, pero con una historia muy particular de resiliencia y compromiso de su afición–sí que podría darse un entradón. El horario acompaña: sábado, 17:30.

El último obstáculo

Y para cerrar los compromisos ligueros, que no los oficiales, el último desplazamiento de octubre será a Lasesarre, campo que conoce bien el representativo porque lo visitó cuando ejercía allí como anfitrión el filial del Athletic Club; y que casi siempre es sinónimo de dificultades. De momento, el Barakaldo sigue invicto en casa pero ya ha cedido dos empates (contra Zamora y Cacereño). La última visita blanquiazul al club vasco fue en la 82/83, con goleada y tantos de Noly, David Amaral, Agustín Lasaosa y Chalo.

Para el representativo, el mes que ya ha comenzado debe ser el de la consolidación. A la vuelta de la esquina tiene dos hitos a su alcance: rubricar el mejor inicio histórico en la Primera RFEF desde que se instauró el formato actual -nadie fue capaz de concatenar seis triunfos al comienzo- y emular los registros de Jorge Valdano y Rafa Benítez, ilustres técnicos del Tenerife que sí llegaron a meter la sexta, aunque en competiciones diferentes.

Además, octubre presenta otro reto nuevo: la Copa del Rey. Aunque no sea el gran objetivo de este curso, sí supone un aliciente importante para club y afición. Sobre todo porque es la única ventana abierta para que pueda venir un grande al Rodríguez López. El sorteo de la primera eliminatoria tendrá lugar el lunes.