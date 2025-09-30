El inesperado aficionado del CD Tenerife en Valdebebas: este exjugador blanquiazul estuvo presente en la victoria contra el Real Madrid Castilla

La victoria del CD Tenerife por 1-3 frente al Real Madrid Castilla estuvo marcada por un detalle especial. La inesperada presencia en las gradas de este exjugador del conjunto blanquiazul no pasó desapercibida. Los hombres dirigidos por Álvaro Cervera lograron un triunfo crucial que les permite mantenerse como líderes indiscutibles del grupo 1 de Primera Federación. En el estadio Alfredo Di Stéfano, cientos de aficionados chicharreros se desplazaron hasta Madrid para apoyar al equipo. Entre ellos destacó una figura que dejó huella en el club canario.

El CD Tenerife cuenta con aficionados que llenan las gradas visitantes en cada estadio donde juega. En Valdebebas no iba a ser menos, y muchos seguidores estuvieron presentes para presenciar la quinta victoria de la temporada.

La hinchada chicharrera silenció por completo al Alfredo di Stéfano, porque pese a la polémica con las entradas, los visitantes consiguieron las suficientes entradas para cubrir la demanda de todas las personas que querían ir al partido.

Juan Soriano fue a ver al CD Tenerife

En un lugar apartado de la grada de Valdebebas, los seguidores del 'Tete' se fijaron una cara familiar para la isla. Era el exportero del CD Tenerife, Juan Soriano, quien actualmente forma parte de la plantilla del CD Leganés. El guardameta no quiso perderse la visita de su anterior equipo a la capital, y no faltó a la cita, ya que vive a unos kilómetros de Valdebebas.

Juan Soriano defendió la portería del Tenerife durante tres temporadas, tras llegar procedente del Sevilla FC. Después de su paso por el Málaga CF y una primera etapa en su actual equipo, este cancerbero con experiencia recaló en la isla, dejando una buena impresión entre los aficionados.

El portero jugó 127 encuentros con la camiseta del 'Tete', en los que recibió 114 goles. Soriano fue el guardameta titular en la fatídica promoción de ascenso de 2022, donde los blanquiazules estuvieron a un paso de regresar a la Primera División, pero finalmente acabaron perdiendo en el Heliodoro Rodríguez López frente al Girona CF por 1-3.

Juan Soriano es un aficionado más del CD Tenerife

Juan Soriano abandonó la isla en el mercado de fichajes del verano del 2024, poniendo rumbo al CD Leganés, donde no tuvo mucho protagonismo la pasada campaña en LaLiga EA Sport, pero sí es un indiscutible en el 11 titular en Segunda División.

Con su presencia en el partido del CD Tenerife frente al Real Madrid Castilla, Juan Soriano demuestra una vez más el amor que tuvo al club chicharrero, reafirmando el vínculo especial que lo une a la afición y al club. Su gesto no pasó desapercibido y reflejó el cariño que aún mantiene hacia la camiseta blanquiazul, dejando claro que, aunque ya no forme parte activa de la plantilla, su corazón sigue latiendo por el CD Tenerife.