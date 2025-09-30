El presidente del CD Tenerife fija los próximos objetivos en la remodelación del Heliodoro: nueva tienda y museo

El presidente del CD Tenerife, Felipe Miñambres, fijó este martes como nuevos propósitos en la remodelación del Heliodoro la inauguración del museo del conjunto blanquiazul y la tienda que se ubicará en los bajos de la instalación, mucho más amplia de la que permanece abierta frente a las taquillas del coliseo capitalino. «Estamos muy satisfechos con la afluencia de visitantes locales y extranjeros al tour que hemos organizado para que puedan venir a ver el Heliodoro. Pronto iremos introduciendo novedades, como trofeos y camisetas, pero el cambio real será cuando tengamos el nuevo museo y la tienda», significó el dirigente astorgano.

Respecto a los plazos previstos, no pudo responder con concreción. «Esa pregunta no debería ser para mí, sino para el Cabildo. Nosotros esperamos que sea lo más pronto posible, también por tener una tienda en condiciones y a la altura de lo que representamos», adujo el profesional blanquiazul. «Desde que he llegado, he aprendido que los tiempos de la política son los que son;faltan una serie de trámites y las cosas van despacio, pero podríamos dar un paso adelante si podemos inaugurar museo y tienda a la vez, porque hay muchas cosas que enseñar a la gente», comentó. Asimismo, se refirió con satisfacción a los excelentes resultados ligueros cosechados por el representativo en estas primeras cinco jornadas de competición. «Estamos contentos. Para nosotros era importante empezar bien y tener tranquilidad para trabajar en este cambio y proceso que estamos viviendo en el club. Ahora recibimos al Zamora, un equipo complicado, competitivo y difícil. Cada partido es una historia y esperamos encontrar el camino para ganar», reseñó Felipe.

Los resultados deportivos

El exfutbolista blanquiazul se mostró gratamente sorprendido por la templanza que están exhibiendo los futbolistas y el cuadro técnico en las jornadas inaugurales. «Amí me llamó la atención mucho la tranquilidad con la que se afrontó el primer partido, donde supimos esperar nuestro momento en un campo complicado, como se ha demostrado después. Guadalajara no era un escenario fácil para debutar y es un rival que está demostrando la categoría que tiene. No se vio un Tenerife ansioso, ni con nervios, todo lo contrario; eso es lo que más me sorprende hasta ahora. Confiamos en seguir así», apuntó.

Para Miñambres, casi todos son motivos para el optimismo. «Tenemos más buenas noticias. El filial ha comenzado muy bien, con chicos muy jóvenes y ganas de demostrar. Hasta el otro día, no habían recibido ni un gol. Estamos contentos porque son una camada con mucha ilusión y la intención de llegar al primer equipo. Y con el CD Tenerife Femenino, lo mismo, con una muy buena imagen en el Estadio el pasado domingo; se logró el empate en un partido complicado y el de Liga Festá demostrando también que es un conjunto difícil de batir», comentó.

El presidente también agradeció a la afición su extraordinaria respuesta en este comienzo de curso, con un despliegue muy notable en los desplazamientos a la Península. Respecto al siguiente, para jugar ante el Cacereño, dejó entrever que el rival está manejando «alternativas»a su estadio, el Príncipe Felipe, que no está disponible todavía.