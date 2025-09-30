El mítico Juan Sabas ante el partido contra el CD Tenerife: "Iremos al Heliodoro con respeto, pero sin temor"

¿Cómo se afronta el futuro tras ganar 3-0 al Mérida y cuando el próximo partido es contra el líder y en el Heliodoro?

Tras ganar, las cosas se ven de manera positiva y con mucho más entusiasmo ante lo que viene. Y respecto al Heliodoro, claro que es un estadio que gusta visitar. Eso, siempre.

Llegarán solo con un gol en contra y aún invictos. ¿Es un reto defender esta condición contra el primer clasificado y gran favorito al ascenso?

Ya el año pasado éramos un equipo difícil de batir y acabamos con uno de los tres mejores registros defensivos. Ahora, buscamos repetir en este sentido. Pero no buscamos solo eso;también ser un equipo más rápido, más vertical.

¿El objetivo del Zamora es estar arriba?

Sí. El objetivo del año pasado era mantener la categoría, al ser un recién ascendido. Esta temporada han subido las pretensionesy por parte del club, quieren estar arriba.

Y para conseguirlo, ¿ha subido también el nivel de la plantilla?

El año pasado, exceptuando el último mes y el primero, logramos estar a un gran nivel. Justamente esa flojera al principio y al final nos apartó de la fase de ascenso. Y esta temporada nos han renovado a todos los jugadores que queríamos, los que creíamos que eran importantes, y han venido otros que elevan el nivel de la plantilla. Eso demuestra que la idea del club es competir con los mejores.

¿Ha visto mucho al Tenerife durante esta campaña?

Lo he visto todo del Tenerife. Como este año tenemos la facilidad de que prácticamente todos los partidos son televisados y además a diferentes horarios, eso te permite hacer un seguimiento muy exhaustivo y estar informado de todo lo que pasa en la categoría.

¿Qué le sugiere el equipo de Cervera?

Es normal que intente zafarse de los elogios y mantener los pies en el suelo. De momento, están jugando otra liga y están inconmensurables en todas las facetas. Para mí, son un eqipo ganador en las dos áreas. No encajan goles con facilidad y tienen mucha pegada. A partir de ahí, todo lo que podamos decir sobra. Tienen un gran conjunto, con jugadores con muchísima trayectoria y en competiciones de calidad. Eso les convierte en un Tenerife temible. Es bonito tenerlos en la misma liga y poder visitar el Heliodoro, donde ya estuve muchas veces como jugador. A partir de ahí, el aliciente es alto e importante.

Además, se reencontrará usted con Enric, al que entrenó en el Extremadura.

Coincidimos en Extremadura, sí. Tuvimos una relación cercana y especial porque vivir alegrías siempre es bonito, y nosotros vivimos un ascenso. Es un futbolista con un nivel para ir sobradísimo en esta categoría.

Justamente desde dentro destacan la importancia de tenerle en plantilla porque Enric, igual que Aitor o Álvaro, sirven de ejemplo para todos los demás.

Tener jugadores que vienen de categorías altas y mantienen ese nivel de profesionalidad tiene mucho valor. Porque eso transmite mucho. Hablamos de jugadores como la copa de un pino, pero que con su actitud mental hacen todavía más fuerte al Tenerife. Que lo tiene todo: talento, trabajo, eficacia...

¿Firma el Zamora un empate en el partido del sábado en Tenerife?

Nosotros el año pasado nos enfrentamos a la Cultural, que iba en trayectoria parecida, y fuimos a jugar de tú a tú. Si sacas un empate en Tenerife, indudablemente lo vamos a dar por bueno; pero nunca hay que renunciar a nada. Hay que ser profesional, ambicioso y pelear por los objetivos. Con respeto, pero sin temor. Vamos a intentar ponerles las cosas muy, muy complicadas.

Y si pudiera quedarse con un futbolista del Tenerife, ¿a cuál elegiría?

Tienen muchos jugadores, también entre aquellos que menos están jugando. Pero quien está siendo diferencial es el que marca los goles: Jesús de Miguel.