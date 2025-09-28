Álvaro alucina con De Miguel: «No sé qué hace aquí»

«Hace tres meses no le conocía y, sinceramente, no sé qué hace aquí, en Primera RFEF». Con estas palabras se rindió anoche Álvaro González a Jesús de Miguel, que culminó su regreso a Madrid con otra exhibición de puntería, doblete y firme candidatura a alzarse con otro MVP. En la sala de prensa de Valdebebas comparecieron los dos goleadores de la noche. «Disfrutar sufriendo te hace celebrar las victorias mucho más», consignó Álvaro, quien además pudo festejar su primer tanto con la blanquiazul. En su mensaje había mucho sentimiento y también altas dosis de felicidad.

«Este era un rival complicado, con gente que viene pisando fuerte y que aspira a jugar el día de mañana en el fútbol profesional», apuntó respecto al potencial del Real Madrid Castilla, que le puso las cosas muy difíciles al representativo. «Ahora tendremos una semana bonita por delante para preparar el regreso a nuestro estadio, donde tenemos que hacernos fuertes», apuntó para fijar un nuevo objetivo. De paso, verbalizó su deseo de que haya nuevas victorias como la de ayer, tan celebrada por la forma en que se produjo y también por la compañía multitudinaria de tantos seguidores del Tenerife. «Ojalá seamos muchas más las ocasiones en las que disfrutemos un resultado como el conseguido aquí en Madrid», dijo Álvaro, quien aprovechó la ocasión para contar la historia de su fichaje.

«Vine aquí porque me lo pidió Rayco García y por la gran masa social que tiene el Tenerife. Si no, estaría quizá en Potes [su pueblo natal] con la familia. Si no hubiera encontrado la motivación en este proyecto y las ganas por ganar, por competir... no existirían los motivos para haber venido», sugirió. «Este es un club que te exige, que es importante para los jugadores que hemos llegado dar nuestra versión para devolver al club lo antes posible al fútbol profesional. Que venga a verte tanta gente es un estímulo para hacerles felices, ya sea sufriendo, como esta vez; o de otra manera. Pero somos un equipo potente», aseveró.

Respecto a su forma de competir y de pelear cada secuencia del juego, fue contundente en su explicación: «No sé vivir el fútbol de otra manera. Por mi carácter y por la forma de concebir la vida y el deporte, me gusta competir. Me tomo las cosas muy a pecho. En mi trayectoria, todo ha sido gracias a mi carácter más que a mis pies», subrayó. Por último, lamentó que se produjera ayer el primer gol en contra de esta temporada. «Reconozco que sí, que me ha dolido; soy defensa y era un reto bonito el de mantener la puerta a cero por una semana más», completó. Lo dice un peso pesado del vestuario. Ha sido titular siempre. n