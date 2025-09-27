Todos elogian al CD Tenerife

Los futbolistas de los equipos que ya se han enfrentado al Tenerife. Aquellos que no lo han hecho aún. Los entrenadores del mismo grupo. Y los del otro. Los analistas que siguen más de cerca la Primera RFEF. Los jugadores que ya conocen la institución por dentro. Y los que aún no. Todos coinciden en ubicar al representativo en otra dimensión o, al menos, un par de pasos por delante que el resto de equipos de su misma categoría. «Hiperfavorito», dicen algunos. «Un equipo de otra galaxia», subrayan otros.

Mientras Álvaro Cervera prefiere hacer caso omiso a los elogios, sobre todo cuando le parecen desmesurados, su plantilla sigue idéntico guion y prefiere aislarse de tanta hipérbole. En realidad, la catarata de parabienes ya comenzó en la pretemporada pero es ahora cuando se ha intensificado. Al cuadro blanquiazul le llueven los MVP (cuatro de cuatro), le lucen todos los puntos posibles en el casillero (el 100% de los 12 ya disputados) y, lo más llamativo, no hay un solo equipo que haya sido capaz de hacerle un gol. Así que la alta consideración que muchos oponentes ya le tenían al proyecto dirigido por Felipe ahora se multiplica. Por mucho.

Fran Beltrán, entrenador del Mérida, fue de los primeros en advertir una superioridad «muy evidente» del plantel isleño respecto a todos los demás. «Es un equipo que presiona muy bien y va a encajar poco», vaticinó antes de su visita al Heliodoro, un estadio del que cree que van a escapársele pocos puntos al cuadro de Cervera. «Porque tienen un equipazo», expone. Respecto al trabajo pergeñado en los despachos, afirma que «se hizo en verano un trabajo de reconstrucción muy interesante, optando por una mezcla de veteranía y de juventud». A su entender, el Tenerife lo tiene todo.

Desde el mismo vestuario, los elogios en voz alta llegan por parte de uno de los estiletes del cuadro extremeño, el goleador Carlos Doncel. «Sé lo que es el Heliodoro y es un estadio que motiva a los rivales, pero donde el Tenerife se va a sentir muy cómodo. Con la plantilla que tienen, es normal que apuesten por buscar el ascenso directo», enuncia. Por motivos obvios, puesto que le conoce bien, subraya entre las nuevas caras blanquiazules a su amigo y excompañero Juanjo Sánchez. También al de Lebrija se refiere en términos muy elogiosos Jorge Padilla, ahora en el Grupo 2 de la mano del Teruel. «Conviví con ellos y tienen un grupo buenísimo, pero además la plantilla está muy bien estructurada», opina el de Fuerteventura, que ve al representativo un paso por delante de todos sus oponentes, Racing de Ferrol incluido.

Desde los despachos, el director deportivo del Arenas asevera que el trabajo de los gestores blanquiazules ha sido «perfecto, y ahí están los resultados». No en vano, al Tenerife incluso le ha sobrado «un jugador de un nivel altísimo» como Baba Diocou, que juega cedido en el histórico club de Getxo. Según dice, solo la presión y la gran responsabilidad que puede acuciar al representativo pueda ser un obstáculo para el sendero ya emprendido por los insulares.

También desde los despachos llegan las hiperbólicas palabras de Carlos Ávila, máximo mandatario del Guadalajara, quien cree que el Tenerife está hecho con mimbres propios de otra categoría. «Un superequipo», describe el presidente de los morados, aunque advierte de que «nadie sube sobrado en esta categoría». De paso, enuncia que este tránsito –cree que «muy pasajero»– del representativo por la Primera RFEF ha valido «para que se tenga mucho más en cuenta esta competición, que sale ganando con la presencia de varios históricos» del fútbol nacional.

Los elogios vienen igualmente desde el otro grupo, por ejemplo de parte de exblanquiazules como Joseba Etxeberria, ahora al timón del Real Murcia; o de Pablo Larrea, con pasado blanquiazul y que ha elegido el Cartagena para este curso. «Tenerife es un sitio que reúne muchos condicionantes para lograr el objetivo. Es una buena noticia que en la categoría haya ahora tanto nivel, estadios tan importantes y equipos trabajados de forma impecable, como ocurre con los de Álvaro Cervera. Y en esa línea está el Tenerife. Su sola presencia en Primera RFEF hace que esta competición se acerque mucho al profesionalismo», apunta.

«Sigo al Tenerife porque mantengo la relación con muchos compañeros. Sigue Aitor Sanz, ¿que quién lo iba a decir? Todavía no me lo explico. Tienen un equipo que es una pasada, con gente arriba determinante, atrás también con el nivel y el empaque que dan Álvaro o Landázuri. Es un equipo hecho para el ascenso directo. Aunque el otro grupo de la liga no lo conozco tanto, está claro quién es el favorito número uno. Les será complicado porque en el fútbol de hoy, nada es fácil, pero parten con un equipo hecho de sobra para estar arriba», agrega.

También tiene un pasado reciente en el Tenerife un jugador de la división de bronce como Adri Pérez, que ve en la institución «una estructura muy preparada para alcanzar el objetivo en cuanto acabe» este curso. Él ya ha sufrido en sus carnes con el Ourense el factor Heliodoro. «Un estadio que empuja mucho». Con todo, hay también voces que invitan a la prudencia. José Antonio Duro es el periodista que dirige el programa oficial de la Primera RFEF. «Tienen el mejor equipo, la mejor plantilla, pero vendrán momentos de dificultad que tendrán que capear de la mejor manera. Y ahí tienen el factor Cervera y el efecto Heliodoro».