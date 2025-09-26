Primer control de fiabilidad para el Tenerife ante un filial

Los filiales son diferentes. Eso dicen. Y algo debe haber de cierto por la propia naturaleza de estos equipos. Se supone que colocan el estilo por delante de los resultados y, sobre todo en los que pertenecen a los clubes más potentes, reúnen a jugadores elegidos, llamados a hacer carrera, a ser internacionales. Es el caso de un Real Madrid Castilla que, aunque lleva doce temporadas seguidas entre Segunda B y Primera RFEF, suena a rival capaz de todo.

Esa es la siguiente prueba para un Tenerife que inició su andadura en Primera RFEF con autoridad, con un pleno de 12 puntos y con diez goles a favor y cero en contra. Después de derrotar al Guadalajara (0-2), Mérida (3-0), Pontevedra(0-2) y Ourense (3-0), los blanquiazules pasarán en Valdebebas su primer control fiabilidad ante un filial, uno de cinco que hay en el grupo junto al Bilbao Athletic, Celta Fortuna y Osasuna B. El Castilla, dirigido ahora por Álvaro Arbeloa tras el fin de ciclo alcanzado con Raúl González, es el peor clasificado de los cuatro. No empezó bien el Castilla. Peor de lo previsto.

Cinco del Castilla al Mundial sub 20

Se estrenó con un triunfo ante el Lugo en el Di Stéfano, pero luego enlazó tres derrotas por la mínima diferencia, en Lezama y Tajonar, y también con el Racing de Ferrol en su casa, en el encuentro que fue aplazado a petición propia por la falta de efectivos como consecuencia de las citas internacionales y las lesiones. Ahora le vuelve a pasar algo parecido, pero no por los problemas físicos. Arbeloa pierde a cinco futbolistas que participarán desde este fin de semana con la selección española sub 20 en el Mundial que se celebra en Chile. Se trata del guardameta Fran González, los defensas Diego Aguado y Jesús Fortea, y los mediocentros Cristian David Perea y Thiago Pitarch, canteranos que forman parte de una plantilla con cerca de 19 años de media –los mayores son Bruno Iglesias y Loren Zúñiga, con 22–.

Aitor Sanz, recuperado

Independientemente de nombres y fechas de nacimiento, la teoría avisa que la del Castilla será una prueba distinta para un Tenerife que continúa con la baja de Marc Mateu –no se ha recuperado del esguince de tobillo que sufrió antes del debut en casa ante el Mérida–. En principio, solo faltarán el lateral valenciano y Mahamadou Balde, que recibió esta semana la noticia del fallecimiento de su padre. No habrá ningún problema para que Aitor Sanz mantenga su condición de titular una vez repuesto de las molestias abdominales que le obligaron a pedir el cambio en el intermedio del encuentro anterior ante el Ourense.

En definitiva, todo indica que Cervera dará continuidad al once que eligió en las cuatro jornadas anteriores, que es casi es el mismo del estreno en Guadalajara –ahí escogió a Mateu y a Dani Fernández, que en la siguiente cita fueron sustituidos por Zoilo y Alassan–.

¿Cinco triunfos seguidos?

Y en un segundo plano, aunque una cosa llevaría a la otra, el reto de enlazar cinco victorias, algo que el Tenerife no consigue desde marzo de 2003. Cervera podría coger el testigo de David Amaral.