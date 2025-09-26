¿"Invasión" de aficionados chicharreros en Valdebebas? Esta es la reacción de los seguidores del CD Tenerife tras la polémica con las entradas visitantes del Real Madrid Castilla

El Real Madrid Castilla - CD Tenerife que se disputa este sábado 27 de septiembre a las 17:30 horas (18:30 hora peninsular) ha comenzado con polémica. El CD Tenerife ha comenzado la temporada como un cohete, con 4 victorias consecutivas. El conjunto entrenado por Álvaro Cervera encabeza la clasificación de Primera Federación con 12 puntos, y busca incansablemente regresar a la categoría de plata.

Esto ha hecho que muchos aficionados quieran seguir a su equipo por todos los estadios en los que juegue. Para su partido contra el Real Madrid Castilla, a pesar del número reducido de entradas visitantes que ha facilitado el club blanco, se espera un gran desplazamiento de seguidores blanquiazules en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Un encuentro para conseguir el pleno

Los seguidores del CD Tenerife no se quieren perder la oportunidad de ver a su equipo enfrentarse a uno de los filiales más fuertes de la competición. El club chicharrero busca seguir con su pleno de victorias ante el filial del Real Madrid que no ha tenido el arranque esperado. El equipo Álvaro Arbeloa solo ha ganado uno de los cuatro partidos que ha disputado, y ocupa la zona roja de la clasificación. Valdebebas es el escenario perfecto para continuar con la buena dinámica.

Los aficionados del conjunto blanquiazul confían en que su equipo mantenga el nivel que ha mostrado en las primeras jornadas, con un juego sólido y efectivo que les ha permitido sumar puntos importantes.

Las entradas como visitante están muy cotizadas

El club blanco solo asignó al CD Tenerife inicialmente 100 entradas para la zona visitante, una cantidad significativamente menor en comparación con las 250 que se ofrecieron a los seguidores del CD Lugo. La afición chicharrera ha expresado su descontento, y esto llevó al club de la capital a ampliar el cupo a 200 pases que se agotó en tan solo una hora y media.

Según han revelado varios medios, el Real Madrid distribuirá las entradas para los aficionados visitantes según sus propios criterios y la relevancia del rival. En esta ocasión, el equipo tinerfeño ha recibido apenas el 3,45% de las 5.797 localidades disponibles en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Así se prepara la llegada de los aficionados del CD Tenerife

Los seguidores del equipo chicharrero se han movilizado para conseguir las entradas a las personas que no las han podido comprarla a través de la web del CD Tenerife. A través de la cuenta Outsiders CDT, unos héroes anónimos están ayudando a todos los aficionados que quieren viajar a Valdebebas. Para ello, están ayudando a los seguidores a conseguir las entradas a través de los canales oficiales como la página web de entradas del Real Madrid.

El plan de Outsiders CDT es llenar el estadio Alfredo Di Stéfano de camisetas del CD Tenerife. Para ello, buscan replicar la estrategia de los seguidores del Eintracht Fráncfort, quienes lograron obtener carnets de socio del FC Barcelona para acceder al Camp Nou durante los cuartos de final de la Europa League. Así, buscar repetir el gran desplazamiento a Guadalajara, al que acudieron cientos de aficionados tinerfeños. De este modo, los seguidores sin entrada podrán conseguir una si contactan con esta cuenta que promete llenar la grada de "infiltrados en Valdebebas".

El club aún no ha emitido un comunicado, pero se espera que la ciudad deportiva del Real Madrid luzca espectacular. Estos aficionados quieren transformar el Estadio Alfredo di Stéfano en el Heliodoro Rodríguez López para que el CD Tenerife consiga un triunfo más.

A pesar de la buena intención de estos aficionados, es importante que actúen con cautela, ya que el club detalla en su página web que: "el Real Madrid se reserva el derecho a denegar el acceso al estadio a aficionados del equipo visitante portadores de entradas adquiridas por otros canales y que no estén ubicadas en la zona habilitada al efecto".