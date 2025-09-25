Nacho Gil: "Si nos relajamos, este comienzo no servirá de nada"

Nacho Gil, uno de los fichajes del Tenerife, comparte sus sensaciones tras el convincente comienzo de Liga de los blanquiazules. El atacante valenciano se ha ganado la condición de titular con un rendimiento notable. "Estoy en mi mejor momento", asegura. En el plano colectivo, garantiza que el grupo está muy centrado en mantener el rendimiento ofrecido hasta ahora.

El Tenerife viene de sacar adelante un partido, ante el Ourense, que estuvo condicionado por el calor y por el horario, las 11:00. ¿Cómo lo pasó en el campo?

En la primera parte lo pasé bastante mal. Tuve la sensación de que en cualquier momento me podía dar algo y que me iba a quedar en el sitio. No sé por qué se ponen esos horarios. Ya sabemos que la Federación hace cosas muy raras de vez en cuando. Fue complicado.

¿Cómo fueron las horas previas? El desayuno, por ejemplo...

Intentas levantarte lo más pronto posible para desayunar, al menos tres horas antes del partido, y no jugar con la comida en la boca. En mi caso, soy más partidario de desayunar fuerte. Hay compañeros que consumen más hidratos, arroz... Yo soy más de pan. Cada uno tiene sus preferencias.

Al final, lo que cuenta es la producción de puntos. Doce de doce posibles. ¿Lo esperaba?

Si soy sincero, tampoco pensaba mucho en eso. En el equipo vamos día a día y, si te digo la verdad, disfrutamos del momento sin relajarnos ni una pizca, porque la temporada no es que sea larga, sino lo siguiente. Estamos contentos por haber empezado así, pero tenemos claro que si nos relajamos, este comienzo no servirá de nada.

Entonces, ¿llevan con naturalidad el cartel de favoritos?

Nos han asignado el papel de favoritos porque, al ser un equipo que viene de Segunda División, se piensa que vamos a estar arriba. Pero nunca se sabe; esta categoría es muy complicada. Es verdad que nos hemos adaptado muy bien a la competición. Con todos los jugadores nuevos que hemos llegado, no es tan fácil que nos estemos entendiendo así, de primeras. Pero vamos paso a paso. Ahora iremos a Madrid a seguir este camino (visita al Castilla, a las 17:30), sin relajarnos, a por los tres puntos. La idea es intentar alargar la racha lo máximo posible. Sabemos que también vendrán etapas negativas y habrá que superarlas.

Pero debe ser una tranquilidad haber superado con nota alta la prueba de la adaptación a la nueva categoría. No todos lo logran.

Al ser una categoría nueva para el club y para muchos de los jugadores, nunca sabes qué va a pasar. Hay ejemplos como el del Deportivo, al que le costó mucho volver a Segunda División. Nosotros hemos tenido muy claro desde el principio lo difícil que es y no nos hemos relajado ni un momento;pero no solo en la competición, sino en la pretemporada. Ya se veía entonces que íbamos por el mismo camino. Y eso se refleja luego en el campo. Podemos ganar o perder, pero con el grupo que tenemos, nunca se verá relajación ni nos dejaremos ir.

No hace falta que les recuerden ese mensaje cada semana.

Para nada. El equipo está muy centrado. Y el mistar es el primero en dar ejemplo: todos los días nos lo dice. Por suerte, con este entrenador será muy difícil que nos relajemos. De todas formas, estamos súper concentrados, no hay ni una pizca de relajación. Se ha construido una plantilla muy buena, y no solo por la clase de futbolistas que somos, sino por las personas.

¿Cervera es muy insistente para evitar riesgos de dispersión?

Ya lo conocemos. Siempre quiere que estemos concentrados, que seamos intensos de principio a fin, que no nos relajemos, y eso se nota en los entrenamientos. Es algo que nos viene muy bien. Ahora, con cuatro victorias seguidas, es fácil que nos creamos más de lo que somos, pero nada más lejos de la realidad: hay que tener los pies en la tierra cada día. Y eso es algo que nos ha inculcado Cervera desde el inicio de la pretemporada. Él fue muy claro desde el principio, y tener un míster así, que no te deje bajar la guardia, es fundamental.

Le pregunto por las claves futbolísticas. ¿Le da más valor a la solidez defensiva que a la pegada?

El entrenador quiere que seamos muy buenos en las dos áreas. En mi caso, los delanteros somos los primeros que defendemos. No es fácil haber dejado la puerta a cero en cuatro partidos. Y cuando es así, si luego tienes la pegada que tenemos con los dos animales que hay arriba, es mucho más fácil ganar. Esa es la clave: mantener la portería a cero. Pero no me refiero solo a los defensas, que lo están haciendo espectacular, sino a todo el bloque, desde arriba a abajo.

Si fuera rival del Tenerife, ¿qué pensaría si tuviera que defender a esos dos «animales», a Enric Gallego y a Jesús de Miguel?

Puedes pensar que son dos futbolistas muy grandes que solo van bien por arriba, pero nada que ver, con los pies se manejan muy bien, van de maravilla al espacio, crean peligro en cualquier momento y de cualquier manera... Y eso debe ser muy complicado para los rivales.

Hablando del concepto que tienen los demás, ¿le parece que el Tenerife está enviando, de paso, un aviso a los oponentes con los números que presenta? ¿Nota un respeto creciente de los rivales?

No sé si es una cuestión de respeto o no. Sí se habla de eso. Pero lo que intentamos hacer es exigirnos al máximo y dar todo lo que podemos. A partir de ahí, que los rivales hagan lo que quieran. Nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y cómo actuar, y que si mantenemos ese ritmo y esa intensidad, será complicado que nos ganen. Pero sin relajarnos ni una pizca y siguiendo por ese camino.

Por lo visto, la duda está en saber ahora qué pasará cuando el Tenerife encaje el primer gol, cuando pierda el primer partido...

Sabemos que eso pasará algún día. Pero seguiremos igual. Si nos vemos con el marcador en contra, insistiremos en lo que nos ha funcionado. Si no, estoy seguro de que el míster tendrá un as debajo de la manga para jugar de otra manera y sacar resultados si entramos en ese bucle negativo que llega en todas las temporadas. La cuestión será pasar ese bache cuanto antes.

¿Les pesa que haya un único objetivo y que sea el más alto?

Todos sabemos que queremos ese objetivo, pero no es algo que esté en el día a día o en nuestras bocas cuando venimos a la Ciudad Deportiva. Estamos disfrutando mucho del proceso. Es una meta que todos deseamos cruzar y sabemos que si continuamos en este camino de no obsesionarnos con ello y de ir día a día, estaremos siempre más cerca de conseguirlo.

¿Cómo lo está viviendo? ¿También disfruta del trayecto?

Sí, muchísimo, desde que llegué. Estoy muy contento aquí. Ayuda mucho el inicio de temporada que estamos teniendo. Nos hemos adaptado todos muy rápido y eso es una maravilla. El día a día que vivimos en la Ciudad Deportiva, está siendo positivo. Es algo que ayuda a la hora de jugar.

¿Mira la clasificación? ¿Tiene clara cuál será la competencia?

Es muy pronto. Por ejemplo, a priori parecía que al Guadalajara le iba a costar un poco más, pero está arriba. Nunca sabes. La Primera RFEF es muy larga y cambia mucho. Pero tampoco miramos tanto a los rivales; nos centramos en nosotros, que es lo más importante.

Antes destacaba a las personas. ¿Qué tiene este grupo?

Es buenísimo. Hay personas top. Me sorprende mucho que, por ejemplo, los compañeros no se vayan rápido a sus casas después de entrenar, que es algo que sí me pasó en otras temporadas. Nos quedamos en el gimnasio, con los fisios, en las aguas... Eso demuestra que estamos metidos en este reto. Da gusto que el día a día sea así.

Ha jugado varias veces en el Rodríguez López como visitante. ¿Cómo es hacerlo siendo local?

Es una pasada, un gustazo vivir cada partido en casa. El ambiente, cómo nos animan... El domingo pasado, a las 11 de la mañana, con el calor que hacía, fueron unas 14.000 personas. Hay estadios de Primera a los que van menos. Ya me sorprendió el día que jugamos contra Las Palmas en la pretemporada. Y no es fácil para la gente. Cuando desciendes a Primera RFEF, puede pasar que recibas un trato acorde con esa decepción deportiva, pero aquí no ha sido así. La respuesta está siendo increíble.

Vayamos al origen de su relación con el Tenerife. ¿Cómo fue el primer contacto?¿Qué pensó cuando recibió la propuesta?

Estaba en Grecia. Me quedaba un año más de contrato allí (Volos FC). Pero no quería seguir, así que le dije a mi agente que mirase la posibilidad de volver a España, porque llevaba tres años fuera (dos en Estados Unidos) y me apetecía regresar. Cuando me llegó la opción del Tenerife, lo primero que miré fue que había descendido, que ya no estaba en Segunda División... Pero luego, hablando con la gente del club, me hicieron ver cuál es la grandeza del Tenerife, que ya la conocía. Solo me faltaba ese punto de convencimiento, pero no tardé nada en tenerlo claro. Venir ha sido un acierto muy grande.

¿Por qué llegó a la conclusión de que no quería seguir en Grecia?

Había terminado en la MLS (New England Revolution) en noviembre y diciembre de 2024, así que estuve un tiempo parado. Hasta finales de enero no llegué a Grecia. Allí estuve a gusto, porque jugaba siempre y era protagonista, pero tampoco es la Liga que pensaba que podía ser. No me encantó. Por eso quise cambiar. Fue difícil salir de allí y le doy las gracias al Tenerife por esperarme.

En Estados Unidos volvió a coincidir con su hermano Carles. ¿Cómo fue esa experiencia?

En 2022 salí del Cartagena a New England, donde está mi hermano. Estuve muy a gusto allí, pero tuve la mala suerte de lesionarme de las dos rodillas. Todo eso hizo que se empañara la experiencia. Fue complicado y no continué.

¿Dónde vivía? ¿En Boston?

Sí. Por esa parte, todo muy bien. A mi hermano le encanta la NBA e íbamos bastante a ver a los Celtics. Luego, el béisbol sí es un poco más aburrido. Aprovechamos para conocer toda esa cultura. Y la MLS también es espectacular, pero tuve la mala suerte de lesionarme.

Como valenciano y valencianista, ¿qué ídolos tuvo?

Siempre fueron Aimar y Villa.

Pudo abrirse camino en la competitiva cantera del Valencia. ¿Qué pasó en un torneo de Dubai durante esa fase de formación?

Fuimos con el Valencia. Tendría 16 años. Dio la casualidad de que se me dio bien y me nombraron el mejor jugador. El que organizaba aquello, que debía ser el jeque, me preguntó si quería quedarme. Fue una anécdota más que otra cosa.

El tiempo le dio la razón. Acabó debutando con el primer equipo del Valencia en Mendizorroza en 2017 con Voro en el banquillo.

Sí. Fue un sueño cumplido. El Valencia es el club de mi vida y desde que empecé, tuve el objetivo de llegar al primer equipo y debutar. Mi hermano (Carles) lo pudo conseguir antes que yo. Para nuestra familia fue todo un orgullo.

¿Familia futbolera?

Mi padre jugaba, pero no a nivel profesional. Se le daba bien, pero no pudo llegar a dedicarse a ello.

¿Con qué se queda de esos años como jugador del Valencia?

El debut fue especial. Pero me quedo con un partido en casa ante el Celta. Íbamos 1-1, salí, me hicieron un penalti y conseguimos ganar. Guardo un gran recuerdo. Y me quedo con el día a día de ser jugador del Valencia. Es una pasada.

Esa conexión profesional con el Valencia se fue debilitando poco a poco, inicialmente con su cesión a la UDLas Palmas en el mercado de invierno de 2018.

Cuando surgió la opción de ir a Las Palmas en enero, se lo comenté a Marcelino (García Toral), que era el míster del Valencia. No estaba teniendo los minutos que quería. Él me dijo que sí contaba conmigo, pero que no iba a tener participación porque era muy complicado jugar en aquel Valencia. Yo quería crecer y seguir jugando, y acepté esa cesión. Por desgracia, no fue una buena experiencia: resultó complicado bajar a Segunda. Pero son caminos que se eligen y no sabes nunca qué puede pasar.

Tampoco le fue del todo bien el posterior préstamo al Elche. Estuvo media Liga sin participar.

Fue una situación complicada por unos temas en los que tampoco me quiero meter. Una cuestión de contratos. No me pudieron inscribir hasta enero y estuve media temporada entrenando aparte. Después de ese tiempo sin jugar, me lesioné y estuve un mes y medio parado. A esa edad, fue duro.

A partir de ahí se desvinculó del Valencia para seguir en solitario. Una temporada en la Ponferradina, dos en el Cartagena, siempre en Segunda División, y la doble aventura fuera de España en Estados Unidos y Grecia. Después de todo ese recorrido, a sus 30 años, ¿en qué momento de su carrera se encuentra ahora?

Creo que estoy en la mejor edad por madurez y por saber lo que quiero. Estoy en mi mejor momento y quiero aprovecharlo al máximo. La oportunidad del Tenerife es también mía, personal, para demostrar el jugador que soy. Quiero crecer aquí y conseguir el objetivo que todos queremos.

¿Siente que ya ha conectado con la grada, con el tinerfeñismo?

La afición del Tenerife es muy agradecida, y si ve que tú le das y que lo dejas todo en el campo, va a muerte contigo. Eso es lo que intentamos cada fin de semana, dejarlo todo por la camiseta, por el Tenerife, poniendo siempre por delante el objetivo común.